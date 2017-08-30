Ураган "Харви" – испытание для Трампа

Президент США Дональд Трамп посетил во вторник районы Техаса, пострадавшие от урагана "Харви", где он заявил о готовности федерального центра оказать поддержку Техасу в нейтрализации последствий урагана, обернувшегося беспрецедентными наводнениями. Реакция президента Трампа на это природное бедствие стала объектом особого внимания американской прессы, которая сравнивает действия властей с реакцией администрации Джорджа Буша-младшего на ураган "Катрина", ударивший по Новому Орлеану в 2005 году.

Президент Трамп отправился в Техас, чтобы лично увидеть последствия урагана "Харви", через четыре дня после того, как ураганные ветры и тропические ливни обрушились на Хьюстон, один из самых населенных мегаполисов Соединенных Штатов. Несмотря на то что эпицентр ослабленного урагана переместился в направлении Луизианы, его главное последствие – беспрецедентное наводнение – не показывало признаков ослабления. Уровень воды, залившей Хьюстон и его пригороды из-за продолжающихся ливней, поднялся во вторник до рекордного для континентальной части США уровня – 1 метр 25 сантиметров. Десятки тысяч людей, чьи дома оказались под водой, находятся в импровизированных убежищах – приспособленных для этой цели спортивных аренах и конференц-центрах. Губернатор штата Грег Эббот назвал последствия урагана "одной из самых крупных природных катастроф, с которой когда-либо сталкивалась страна".

Мы делаем все возможное, чтобы удержать и снизить уровень воды

– Нашей первой задачей в данный момент остается спасение людей, – говорит губернатор Техаса Грег Эббот в интервью телекомпании Foxnews. – Это означает, что мы продолжаем эвакуировать людей из домов, оказавшихся под водой, и пытаемся укрепить защитные насыпи, предохраняющие город от поступления воды из переполненных резервуаров. Мы делаем все возможное, чтобы удержать и снизить уровень воды. Одновременно нам необходимо убедиться, что все, кто покинул свои дома, найдет себе временное жилье. И это проблема, которая не будет решена за несколько дней, на это уйдут недели и месяцы. Это второй этап. На третьем этапе мы должны будем помочь встать на ноги всем тем, чьи дома были уничтожены.

Президент Трамп отказался от посещения Хьюстона, не желая своим прибытием в город затруднять ход спасательных операций и действия многочисленных служб, обеспечивающих эти операции. Президент посетил город Корпус Кристи в 50 километрах от Хьюстона и встретился с горожанами в помещении пожарной команды. Там он заверил техасцев, что федеральные власти позаботятся о штате и операция помощи штату будет образцовой, гораздо лучше той, что смогли организовать в подобных случаях администрации его президентов-предшественников. "Мы работаем с Конгрессом с целью организации помощи штату Техас, и это будет дорогостоящий проект", – предупредил президент Трамп.

Внезапно в руках президента оказался американский флаг, которым он начал размахивать и восклицать: "Какая большая аудитория!"

Пока сообщения американской прессы с места событий звучат достаточно спокойно. Нет информации о каких-то серьезных проблемах в ходе спасательной операции или провалах местных или федеральных властей. На выходе из помещения пожарной команды президента Трампа приветствовали сотни техасцев. Внезапно в руках президента оказался американский флаг, которым он начал размахивать и восклицать: "Какая аудитория! Какая большая аудитория!" На что газета The New York Times не преминула заметить с мягкой иронией: "Президент, казалось, запамятовал на одно мгновенье, что он находится в зоне природного бедствия, а не на одном из своих предвыборных митингов".

Как соглашаются многие комментаторы, президент Трамп пытается не повторить ошибок своего предшественника Джорджа Буша-младшего, чья неспешная, по крайней мере, публично реакция на катастрофическую ситуацию в Новом Орлеане после урагана "Катрина" осталась, по его собственному признанию, пятном на его президентстве. Глава федерального управления по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг заявил, что ситуацию в Хьюстоне невозможно сравнить с тем, что происходило в Новом Орлеане. Девять тысяч эвакуированных находится сейчас в конференц-центре города, рассчитанном на пять тысяч человек. Однако им предоставлено все необходимое, чтобы укрыться в течение нескольких дней от последствий природной стихии.

Город разросся за последние 15 лет на треть, а система отвода воды была сооружена во времена Великой депрессии

Неожиданно мощный удар урагана по городу с более чем двухмиллионным населением заставил комментаторов задаться традиционным в таких ситуациях вопросом: а есть ли виновные в том, что ситуация достигла близких к катастрофическим масштабов, когда пришлось спасать из затопленных домов в городе, по крайней мере, 13 тысяч человек? Например, подвергается сомнению решение мэра города Сильвестра Тернера не объявлять обязательной эвакуации мегаполиса. Те, кто остался в городе, залитом водой уже пятый день подряд, критикуют действия мэра, специалисты говорят, что эвакуация создала бы гигантские транспортные и иные проблемы. По их словам, судить о разумности такого решения мэра попросту невозможно. Эксперты говорят и об ответственности городских властей за убогое состояние дренажной системы города, находящегося в низине и подверженного наводнениям. Он разросся за последние 15 лет на треть, а система отвода воды была сооружена во времена Великой депрессии, причем ее и без того недостаточная эффективность была подорвана почти нерегулируемой застройкой города последних десятилетий.

Впрочем, главный вопрос сейчас для Техаса звучит так: сможет ли президент Трамп добиться от Конгресса выделения, скорее всего, десятков миллиардов долларов на восстановление инфраструктуры и помощь пострадавшим? По предварительным подсчетам, на это может потребоваться $35 миллиардов.

Выясняется, что конгрессмены от Техаса всего пять лет назад были в числе противников выделения средств штатам на северо-востоке страны, пострадавшим от урагана "Сэнди". Они настаивали на том, что $50 миллиардов – слишком щедрая помощь для тех, кто не озаботился приобретением страховок от наводнения.

Лишь 20% техасцев застрахованы на случай затопления их домов

По данным телеканала CNBC, лишь 20% техасцев застрахованы на случай затопления их домов, что означает, что лучшее, на что может рассчитывать подавляющее большинство пострадавших, – недорогие субсидируемые федеральным правительством займы на восстановление их домов.

Законодатели от Нью-Йорка и Нью-Джерси обещают не держать зла на своих коллег по Конгрессу из Техаса. И говорят, что они готовы поддержать выделение помощи.