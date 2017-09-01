В Красноярске отказались возбуждать дело против Леонида Волкова

В Красноярске следователь отказалась возбуждать уголовное дело о распространении вредоносных компьютерных программ в отношении главы предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом оппозиционер сообщил в своем твиттере. Всю изъятую полицией в штабе компьютерную технику вернули.

12 июля полицейские провели обыск в штабе Алексея Навального в Красноярске после того, как руководителя предвыборной кампании оппозиционного политика Леонида Волкова заподозрили в нарушении авторских прав и создании вредоносных компьютерных программ. Накануне обыска был задержан координатор штаба Руслан Руденко. Изъятые у него агитационные материалы в поддержку Навального отправили на проверку на экстремистское содержание.

Алексей Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента России в декабре прошлого года. В настоящее время в России открыты уже 76 штабов оппозиционера. С начала июля полиция под различными предлогами проводила обыски в штабах Навального. Полицейские изымали листовки и газеты, проверяли компьютеры, задерживали волонтеров.