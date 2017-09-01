В Ярославле у "Яблока" изъяли тираж предвыборной газеты

В Ярославле сотрудники полиции в пятницу утром изъяли 130-тысячный тираж предвыборной газеты местного отделения партии "Яблоко". Никаких документов они не предъявили, но сослались на анонимное заявление о якобы содержащихся в печатной продукции "незаконных материалах".

В пресс-релизе "Яблока" говорится, что полиция также не составила протокол об изъятии тиража. В местном отделе МВД заявили, что проверка материалов может занять до 10 дней. В партии отметили, что ровно столько времени остается до единого дня голосования.

Представитель ярославского "Яблока" заявил, что в газете, изъятой полицейскими, был материал о предполагаемой причастности мэра города Владимира Слепцова к коррупции.

За минувший месяц активисты партии "Яблоко" неоднократно заявляли о преследованиях и провокациях. В Псковской области неизвестные напали на дом депутата партии Светланы Васильковой; в Тверской области по обвинению в призывах к терроризму арестовали активиста Владимира Егорова; в Москве избили муниципального депутата Александру Парушину.