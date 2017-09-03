Мьянма становится ближе

Доброе утро!

В Москве рядом с посольством Мьянмы российские мусульмане устроили акцию под лозунгом “Буддисты – террористы” (участвовали около пятисот человек) – в поддержку исповедующего ислам народа рохинджа в Мьянме. На минувшей неделе там обострился старый конфликт, погибли около 400 человек. Подобная акция прошла в Махачкале, в Грозном будут митинговать сегодня. В Москве полиция никого не разгоняла. По телевизору об этих акциях ничего не рассказали.

Репортаж с московской акции читайте тут, а история конфликта в Мьянме (бывшей Бирмы), длящегося уже многие десятилетия, изложена здесь. Вам, конечно, интересно, откуда об этом конфликте вдруг узнали массы российских мусульман. Ответ простой – из инстаграма Рамзана Кадырова. Участники митинга в Москве призывали Путина, находящегося на саммите БРИКС в Китае, надавить на великую державу, чтобы та, в свою очередь, надавила на власти Мьянмы. Но Путин с председателем Си (это была их четвертая встреча за год) обсуждали варианты давления на другую страну – КНДР.

В ночь с субботы на воскресенье сейсмические службы Южной Кореи, Китая и США зафиксировали подземные толчки, особенности которых позволяют предположить, что Северная Корея провела испытания ядерного оружия. Ранее государственное агентство КНДР сообщило, что северокорейским ученым удалось создать водородную бомбу. Мировые державы выразили обеспокоенность, высшие военные руководители США и Южной Кореи обсудили возможный военный ответ КНДР. Применения военной силы в отношении Пхеньяна не исключили ни президент США Дональд Трамп, ни министр обороны Джеймс Мэттис. Совбез ООН сегодня проведет экстренное совещание.

Все выходные продолжался “обмен мнениями” между США и Россией по поводу допустимости осмотров американской стороной зданий дипмиссий, которые российские дипломаты покидали по требованию США. В здании дипмиссии в Сан-Франциско происходило “сжигание ненужных вещей” – белый дым над крышей был как в Ватикане при избрании папы. Местные жители вызвали пожарных, россияне их не пустили. Потом все же произошло то, что российская сторона называет “обыском”, а американская – “осмотром” (решите сами – по ссылке есть видео). Песков сказал, что это “акт попрания международного права”.





Другие попрания. Здесь – отчет о субботних нападениях на штабы Навального в Якутске и Липецке, здесь – история о поджоге штаба “Единой России” в Красноярском крае. Сегодня Мосгорсуд будет рассматривать апелляцию на заключение режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест.

В Москве умер легенда эпохи, бывший мэр Владивостока Виктор Черепков – человек, которому удалось выиграть суд у Бориса Ельцина.

Бывший президент Украины Виктор Янукович, по данным российского МВД, в подмосковной Баковке не живет, а брат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Давид нарушает режим пребывания на территории Украины – в субботу его задержали (а потом отпустили) в Киеве. Мать российского военнослужащего Виктора Агеева, задержанного украинскими военными на территории Луганской области, обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с жалобой на то, что сын не получает адвокатской помощи и консульской поддержки в Украине.

Зато в Узбекистане – угар либерализации. Президент фактически легализовал обмен валюты. Какие еще изменения произошли в этой стране за год после смерти Ислама Каримова, интересно рассказано тут.

В США умер поэт Джон Эшбери. Ему было 90 лет.

Три ссылки начнем с другого известного покойника:

В издательстве “АСТ” вышла книга “Георгий Гурьянов: “Я и есть искусство”. Тут – одно из последних интервью художника (и бывшего барабанщика группы “Кино”). Забористое.

“Литература — единственная область искусства, в адрес которой слово “формализм” не всегда употреблялось как бранное, а сегодня используется как устойчивое определение”. Ян Левченко толково объясняет, что такое русский формализм. С картинками.

И об истории. Античной – отрывок из книги Джо Мерчанта “Антикитерский механизм: самое загадочное изобретение Античности”. И советской предвоенной – выходит новый том проекта Леонида Парфенова “Намедни. Наша эра”, и здесь можно почитать отрывки.

Искренне ваши,

Семь-сорок