"Письмо Серебренникова" Айдингеру оказалось розыгрышем пранкеров

Письмо, опубликованное немецким актером Ларсом Айдингером от имени арестованного режиссера Кирилла Серебренникова, оказалось розыгрышем пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Об этом говорится в твиттере Кузнецова.
Ранее театральный критик Марина Давыдова написала в фейсбуке, что подложное "письмо Кирилла Серебренникова" было опубликовано в инстаграме немецкого актера после того, как ему позвонил некий человек, представившийся Серебренниковым. Он говорил по-английски и попросил опубликовать это письмо у себя на странице в соцсети. По словам Давыдовой, немецкий актер не знал, что по условиям домашнего ареста режиссер не может звонить по телефону.
Айдингер выложил письмо от имени Серебренникова в инстаграме в воскресенье, 3 сентября. В послании, написанном на английском языке, говорилось, что режиссер попросил немецкого актера обнародовать сообщение, если его арестуют. В нем, в частности, говорилось, что Серебренников "получил предложение от президента Украины Петра Порошенко снять пропагандистский фильм при финансовой поддержке государства". Адвокат Серебренникова опроверг информацию о передаче письма. Позже Айдингер удалил пост.
Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Он называет обвинения "абсурдными". Вчера Московский городской суд отказался удовлетворить жалобу на домашний арест режиссера. Он останется под арестом до 19 октября.
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