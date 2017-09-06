Сумка с колбасками и выстрелы отчаяния

Доброе утро!

В Кирове торжественно открыли памятник Дзержинскому. Установку инициировали ветераны ФСБ и одобрила Кировская городская дума. Глава местного ФСБ на открытии сказал: “Это наша история, которая нас всех объединяет”. И.о. губернатора тоже присутствовал.

Установка железного Феликса приурочивалась к 140-летию Дзержинского, но вышла загогулина: д.р. у ФЭД – 11 сентября, а 5 сентября – это день подписания в 1918 году постановления о “красном терроре”. 99-летие этого события отмечали, например, в Петербурге у Соловецкого камня.

В это время бывший губернатор Кировской области Никита Белых сидел в клетке Пресненского суда Москвы и объяснял, что на самом деле ему передали пакет с бутылкой вина, а не мешок с деньгами.

Дело Белых курировал генерал ФСБ Олег Феоктистов. Он же занимался делом бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, которого тоже обвиняют в получении взятки. Улюкаев, в свою очередь, в Замоскворецком суде объяснял, что в корзинах, которые передал ему Сечин, должны были находиться фрукты и вино, а в коричневой сумке – колбаски. В суде оглашались записи последнего разговора Улюкаева с Сечиным – их нужно прочитать целиком, это документ эпохи.

Где вино, там и культура. “У нас, насколько я помню, замдиректора Эрмитажа под следствием находится. Замминистра культуры под следствием находится. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?” – прокомментировал Путин дело Серебренникова на пресс-конференции в Китае. Депутат Госдумы Наталья Поклонская тоже начала гнуть финансовую линию: написала в фейсбуке, что ей поступили “документы о сомнительных схемах финансирования “Матильды”, которые могут иметь признаки коррупционных нарушений. Среди них контракты о переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет одного из небезызвестных фондов в поддержку культуры и искусства”. И свобода творчества тут, мол, ни при чем. Хотя журналисты выяснили, что поджигатель кинотеатра в Екатеринбурге был против “Матильды” именно по православным причинам.

Переходим к фильму Гаса Ван Сента “Слон”: юный поклонник героев этой драмы (основанной на реальной истории о стрельбе в американской школе “Колумбайн”) пришел в свою подмосковную школу с пневматическим ружьем, самодельными дымовыми шашками и кухонным топориком. Топориком он дал по голове учительнице, она в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, у троих повыпрыгивавших из окон школьников – переломы. Уголовные дела возбуждены по статьям “Хулиганство” и “Халатность”.

Обвиняемый в хулиганстве экс-сенатор и просто богатый человек Умар Джабраилов рассказал наконец, зачем он палил в потолок в гостинице Four Seasons: “Надеюсь, мои выстрелы отчаяния дадут возможность быть полезным обществу”. Хороший текст, почти столь же совершенный, как и разговор Сечина с Улюкаевым.

Прочее судебно-полицейско-силовое:

Сегодня огласят приговоры двум участникам хакерской группы “Шалтай-Болтай” .

. Видная российская правозащитница Людмила Алексеева подала в Администрацию президента РФ прошение о помиловании бывшего сенатора Изместьева, приговоренного к пожизненному заключению за убийства и покушения.

подала в Администрацию президента РФ прошение о помиловании бывшего сенатора Изместьева, приговоренного к пожизненному заключению за убийства и покушения. Лидера “Левого фронта” Сергея Удальцова вызвали на допрос в Следственный комитет – через месяц после того, как он вышел из колонии (он сидел за “организацию беспорядков” на Болотной 6 мая 2012 года).

вызвали на допрос в Следственный комитет – через месяц после того, как он вышел из колонии (он сидел за “организацию беспорядков” на Болотной 6 мая 2012 года). В минском аэропорту задержали беженку из Чечни, получившую убежище в Норвегии, и вернули ее отцу. По словам сопровождавшего ее психолога, девушка находится в “предсуицидальном состоянии”.

Ну и об американских спецслужбах: Павел Дуров поведал изданию The Baffler о том, как с ним беседовали агенты ФБР. Вежливо. Но хотели, по его словам, того же, что и российские власти, а именно доступа к содержанию сообщений в Telegram.

Российский президент все на той же пресс-конференции в Китае пригрозил Штатам сокращением их диппредставительств в России еще на 150 человек. Но в Штатах сейчас заняты заявлением Трампа о прекращении программы DACA, позволявшей легализоваться нелегальным мигрантам, которых привезли в США еще детьми. Теперь Конгресс может принять решение об их высылке. Барак Обама осудил это решение в фейсбуке.

Путин (да, все на той же пресс-коференции в Китае) сказал, что согласен разместить миротворцев ООН в Донбассе. Германия этому очень обрадовалась. Сегодня будет встреча контактной группы в Минске. Украинский министр Юрий Грымчак утверждает, что действия украинской армии на востоке страны будут по новому закону о реинтеграции Донбасса именоваться не антитеррористической операцией (АТО), а операцией по обороне Украины (ООУ). Грузия направила Украине запрос об экстрадиции Михаила Саакашвили.

Вы спросите, где же Мьянма. Вот: генсек ООН призвал власти этой страны прекратить насилие, а в Москве подана заявка на митинг в поддержку мусульман рохинджа. Рамзан Кадыров продолжает объяснять, что пресса “целенаправленно” переврала его слова про шайтанов и что он знает Путина 15 лет и все понимает.

А вы сегодня поймете из трех ссылок:

Зачем Финляндия проводит эксперимент по выплате гарантированного базового дохода;

Как работает “Вояджер”, улетевший с Земли 40 лет назад, и что он отправляет домой (сегодня его сигнал доходит до Земли за 17 часов и 20 минут);

Как избавиться от антропоцентризма в мысли и в искусстве и что на самом деле думает художник Бренер о Мантенье (это отрывок из его книги “Ка, и Тайные, но истинные истории искусства”).

Искренне ваши,

Семь-сорок