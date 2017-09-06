Суд подтвердил продление ареста Малобродскому, Итину и Масляевой

Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста бывшему директору театра "Гоголь-центр" Алексею Малобродскому, директору "Седьмой студии" Юрию Итину и бывшему бухгалтеру Нине Масляевой, которых обвиняют в причастности к хищениям. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Апелляции защиты были отклонены. Юрию Итину, находящемуся под домашним арестом, разрешили совершать прогулки, уточняет корреспондент.

Малобродский в суде заявил, что следствие "глумится над законом", а также "практикует ложь и запугивание".

Малобродский, Итин и Масляева обвиняются в хищении государственных средств в размере 68 миллионов рублей, выделенных на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь". Масляева дала показания против Малобродского и художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения, называя их "абсурдными".

В защиту Малобродского и Серебренникова выступили десятки театральных и общественных деятелей в России и за ее пределами.