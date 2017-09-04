Угрозы, бандиты, админресурс

10 сентября 2017 года в России состоится очередной единый день голосования. На него запланированы выборы глав 16 регионов, шести региональных и 11 городских законодательных собраний, а также более 5 тысяч выборов глав муниципальных образований и депутатов органов местного самоуправления, в том числе в Москве. Эксперты зафиксировали рекордное за последние годы снижение интереса к региональным выборам со стороны политических партий. Однако, несмотря на это, в выборах они все же участвуют, и, по традиции, злоупотребляют административным ресурсом.

Накануне выборов их участники заявляют о многочисленных нарушениях и случаях давления на избирателей: к примеру, кандидат в муниципальные депутаты в управу Донского района Москвы Эдуард Распопин сообщил о нападении на его агитаторов, а также об угрозах в адрес матери ребенка-инвалида лишить его пособия, если она не придет на выборы и не проголосует "как следует":

Девочке угрожали голову разбить, мальчику дали по лицу

"Несколько дней назад напали на моих двух агитаторов, порезали два плаката. Девочке угрожали голову разбить, мальчику дали по лицу. Это самое жесткое, что у меня произошло. У меня есть заявление в полицию на этот счет. У меня есть видеозапись человека, который это сделал. Свидетели его опознали. Мы его записали. Сейчас отнесем все это в полицию. Не знаю, как это будет дальше развиваться. Честно говоря, это вопиющий случай, на мой взгляд. Что касается угроз матери: женщину зовут Светлана, она опасается говорить об этом публично. Я с ней пообщался. Она сказала мне следующее: ей намекали, что нужно прийти на выборы, чтобы все было хорошо. И был намек не ходить на встречи со мной".

По словам Эдуарда Распопина, угрожал Светлане сотрудник районного департамента социального обеспечения, который во время разговора не представился. Факт давления доказать сложно. Распопин говорит, что, кроме его агитационных плакатов, в Донском районе Москвы ничто не напоминает о муниципальных выборах в ближайшие выходные:

У них на плакате было – "Заварим-ка чайку!"

"Конкурентов у меня 26 человек. Видимо, я являюсь самым активным, о чем свидетельствует вот это нападение. Потому что никто не сделал такие плакаты, ни у кого нет такого количества агитаторов. Мы агитируем каждый день. Я агитирую сам. Я видел один раз плакат "Единой России". Он был очень смешной. У них на плакате было написано: "Заварим-ка чайку" и рецепты чая, и что-то в стихотворной форме с посылом "приходите на выборы". Странно от депутата слышать рецепт приготовления чая – как будто бы они гордятся тем, что умеют хорошо заваривать чай, а не своими профессиональными способностями". По словам Эдуарда Распопина, в депутаты он идет, потому что ему не нравится то, что происходит в России, и единственное, что он может сделать, – попытаться улучшить жизнь в своем родном районе Донской.

Независимые кандидаты сообщают и о встречах представителей "Единой России" с сотрудниками бюджетных организаций, на которых их убедительно просят голосовать за партию власти. По данным "Открытой России", в московском районе Внуково сотрудники Центра социальной помощи семье и детям "Журавушка" обзванивают избирателей и просят голосовать за пятерых членов "Единой России".

Административный ресурс задействован и на муниципальных выборах в московском районе Останкино – об этом Радио Свобода рассказала кандидат в муниципальные депутаты Анастасия Арсенова:

ТИКи не дают людям досрочно голосовать, придумывая всякие уловки

"Давление оказывается, и нарушения происходят, и далеко не все кандидаты ведут себя чистоплотно, говорит Анастасия. – В ТИКах (территориальные избирательные комиссии. – Прим. РС) – дают заведомо ложную информацию. ТИКи не дают людям досрочно голосовать, придумывая всяческие уловки, отказы, манипулируют заседаниями комиссий, которые созывают задним числом. Да, все очень интересно, как всегда. Я первый раз в жизни участвую в таком процессе. Мы с этим сейчас планомерно разбираемся, боремся и стараемся отстоять свои права как граждан, жителей, избирателей, кандидатов", – рассказывает Анастасия Арсенова.

Анастасии 42 года, по профессии она менеджер, решение пойти в муниципальные депутаты приняла после того, как разочаровалась в действующей местной власти: по словам женщины, ни одна проблема ее родного района Останкино толком не решается:

Элементарные вещи, о которых просят жители района, не выполняются. Депутатам все равно

"Я в Останкине родилась и живу здесь всю жизнь. От действующих управ, префектур, управляющих кампаний невозможно добиться выполнения наших прав. Средства уходят не туда, непонятно, куда расходуются. Элементарные вещи, о которых просят жители, не выполняются. Все наши просьбы оказываются без внимания. Я начала ходить на "советы депутатов" и поняла их отношение к проблемам жителей. Им, в большинстве своем, все равно. Часть депутатов даже не живет в нашем районе. Поэтому я и решила попробовать себя в новом качестве и пойти в местное самоуправление".

Наблюдатели отмечают, что нарушения были зафиксированы и во время начавшегося три дня назад досрочного голосования на муниципальных выборах. Больше всего – со стороны ТИКов и кандидатов от "Единой России". Кроме этого, власти даже не пытаются "рекламировать" выборы – для того чтобы снизить явку или не дать досрочно проголосовать людям, в чьих голосах они не уверены.

45-летняя предпринимательница из Тверской области Марина Белова выдвигает свою кандидатуру в Торжскую городскую думу. Марина – член федерального совета "Открытой России". Она рассказала, что во время предвыборной кампании не раз получала угрозы, в том числе физической расправы, от неизвестных людей:

Давление властей испытываю на себе с первого дня

"Давление властей я испытываю на себе с первого дня. Нас шесть кандидатов. Было семь, один из "Справедливой России" снялся. Власть предпринимает все для того, чтобы нас друг с другом столкнуть. Против меня совершаются какие-то странные действия. Буквально недели две назад был организован несанкционированный митинг у дверей завода, который обанкротился и где людям три года не выплачивается зарплата. Этот митинг пытались "повесить" на меня, сказав, что это я его организовала. Через несколько дней мне подбрасывают информацию с доказательствами того, что этот митинг против меня якобы организовала КПРФ. Потом я выясняю, что КПРФ вообще к этому непричастна. Причем выясняю только при личном знакомстве с коммунистами. Точно такие же моменты происходили на протяжении полутора месяцев".

Сейчас Марину Белову пытаются привлечь к ответственности за экстремизм – из-за ее предвыборого ролика. Соперник Беловой из "Единой России" Дмитрий Цырулев счел угрозой и давлением на избирателей фразу "Белова, или будет хуже!" Белова говорит, что это была шутка, но член "Единой России" написал на нее заявление в полицию, и дело еще не закрыто.

По словам кандидата, не так давно ей предлагали сотрудничество какие-то неизвестные ей люди, которые похожи, как говорит Марина, на "крутых парней". Кто это – местные бандиты или сторонники партии "Единая Россия", Марине Беловой неизвестно:

Вы будете работать только с нами

"Подъехали ко мне крутые парни и сказали о том, что здесь ничего не совершается без них. Поэтому, сказали они, "когда вы начнете здесь работать, вы будете работать только с нами". Я расценила это как угрозу. Наверное, они думают так: "Вдруг она все-таки задумается, испугается и уйдет, а если не уйдет, будет работать с нами". Расценивать это можно по-разному".

Член партии "Яблоко" Алексей Дуленков участвует в муниципальных выборах в городском округе Наро-Фоминск в Подмосковье. Каких-то вопиющих случаев нарушения предвыборного законодательства там пока не зафиксировано, но "Единая Россия", как обычно, активно пользуется административным ресурсом:

"Например, на администрации города Наро-Фоминска висит агитация "Единой России". Кандидаты от "Единой России" выпускают агитационную продукцию из избирательного фонда. Но в целом я бы сказал, что у нас все проходит довольно спокойно. Как таковых претензий к избирательной кампании у меня нет".

По профессии Алексей юрист, ему 42 года, у него уже есть опыт работы в органах местного самоуправления – он был депутатом в подмосковном Голицине:

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Самая большая проблема жителей Наро-Фоминска – строительство мусоросжигательного завода

"Этот опыт позволяет мне думать, что и в Наро-Фоминском районе мы тоже сможем отстаивать интересы граждан. Сейчас очень большая проблема жителей Наро-Фоминска – планируемое возведение мусоросжигательного завода. Город попадает в зону поражения его выхлопными газами. Мы сейчас собираем подписи, чтобы остановить этот процесс. Потому что, во-первых, лучше перерабатывающий завод построить, чем мусоросжигающий. Это гораздо более экологичное мероприятие. Во-вторых, даже для мусоросжигательного завода можно найти место в чистом поле, где рядом не находится такой крупный город, как Наро-Фоминск", – считает кандидат в депутаты Алексей Дуленков.

О значимости предстоящих муниципальных выборов в России и выявленных в ходе кампании нарушениях Радио Свобода рассказал юрист "Открытой России" Евгений Порошин:

Местное самоуправление в России находится в крайне печальном состоянии

​"Эти выборы очень важны. И дело не только в роли муниципальных депутатов и прохождении будущими кандидатами муниципального фильтра. Речь идет о том, что местное самоуправление в России находится в крайне печальном состоянии. Сейчас оно фактически не работает. В России объективно нужны сильные, независимые кандидаты, будущие депутаты, которые смогли бы на местном уровне решать вопросы, связанные с благоустройством, с капитальным ремонтом и так далее. Несмотря на то что полномочия муниципальных депутатов ограничены, они есть. Мы надеемся, что по результатам выборов будут сформированы сильные составы советов муниципальных образований с сильными независимыми депутатами".

По словам Евгения Порошина, нарушения на этих выборах традиционны: их назначили на начало сентября умышленно, чтобы снизить явку. Разгар предвыборной кампании пришелся на летний сезон отпусков, и большинство россиян не имеет о них никакого представления:

Избиратели об этих выборах ничего не знают

"Информации о выборах практически нигде нет. До сих пор во многих районах, я бы даже сказал – в большинстве, объявления о проведении выборов не развешены. Избиратели о выборах практически не знают. Что сейчас происходит на досрочном голосовании? В большинстве московских ТИКов досрочное голосование практически заблокировано. ТИКи ссылаются на то, что избиратель должен документально подтвердить уважительную причину, по которой он не может прибыть на избирательный участок 10 сентября. Тем не менее, в законе есть четкий перечень причин, есть процедура, которая не требует предъявления документов. Даже при предъявлении билетов на самолет, приказов об отпуске, комиссии по какой-то неведомой нам причине говорят избирателям: "Приходите завтра, мы рассмотрим ваши бумаги на заседании". Хотя такая процедура возможна только в том случае, если есть сомнение в уважительности причины. В конечном итоге избирателям отказывают. Во многих территориальных комиссиях счет досрочно проголосовавших идет буквально на единицы".

По его словам, такая стратегия ТИКов свидетельствует о том, что их конечная цель – максимально низкая явка на муниципальные выборы, чтобы в них приняли участие как можно меньше активных граждан, желающих что-то изменить в своей жизни.

Накануне единого дня голосования газета "Ведомости" сообщила, что Кремль почти не вмешивается в подготовку к выборам "опытных" губернаторов, но "держит под плотным контролем" избирательные кампании недавно назначенных исполняющими обязанности глав регионов.

По информации издания, за кампаниями новичков следят в управлении президента по внутренней политике. В Москве в последние недели проходят совещания с вице-губернаторами и политтехнологами. Одиннадцать временно исполняющих обязанности губернаторов – новые люди, "у которых нет ни своих политических машин, ни электорального опыта", сказал источник "Ведомостей".

Ранее движение в защиту избирателей "Голос" подготовило доклад, в котором отмечалось, что основным способом отсева неугодных региональным властям соперников на выборах остается так называемый муниципальный фильтр. У кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию действующим главам регионов, возникли проблемы со сбором подписей местных депутатов – например, у мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который хотел участвовать в выборах главы Свердловской области.