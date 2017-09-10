В Петербурге на акции в защиту мусульман задержано более 100 человек

В Санкт-Петербурге полиция задержала на Дворцовой площади более 130 человек, пришедших на несанкционированную акцию в поддержку мусульман Мьянмы. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На задержанных составляют протоколы по статьям о нарушении правил проведения митингов и сопротивлении полиции. Всего в акции участвовали около 200 человек.

3 сентября у посольства Мьянмы в Москве состоялась несогласованная акция в поддержку мусульман-рохинджа. Полиция не вмешивалась в происходящее.

Акции предшествовал пост главы Чечни Рамзана Кадырова с критикой властей Мьянмы из-за новой волны насилия над мусульманами-рохинджа. Власти Москвы отказались согласовать пикет в поддержку мусульман Мьянмы у здания посольства этой страны 8 сентября.