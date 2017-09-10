"Яблоко" требует отставки главы Мосгоризбиркома Горбунова

Партия "Яблоко" требует отставки главы Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова и обвиняет его в сознательном снижении явки на муниципальных выборах в городе, а также многочисленных нарушениях в день голосования.

"Первый раз за всю историю избирательной кампании в Москве избиратели не получили никакой официальной информации о выборах", говорится в пресс-релизе, распространенном в воскресенье. Его авторы подчеркивают, что политическую ответственность за снижение явки несет мэр Москвы Сергей Собянин, а организационную – Горбунов.

Лидер Московского "Яблока" Сергей Митрохин заявил об "аномальном" количестве заявок на выносные урны в Москве. Также сообщается о массовом голосовании военнослужащих. Кандидат в муниципальные депутаты от "Яблока" Даниил Агневский подчеркнул, что военные могут голосовать только там, где жили до призыва.

Ранее Валентин Горбунов назвал "провокацией" публикацию видеозаписи, на которой замглавы управы Ново-Переделкино обсуждает с представителями избирательных комиссий подготовку фальсификаций на выборах. Мэр Москвы Собянин уволил руководство управы и пообещал москвичам "честные выборы". Наблюдатели уже сообщают о многочисленных нарушениях.