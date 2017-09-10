На Тверской задержаны активисты в костюмах рака и оленя

Московская полиция задержала на Тверской улице двоих активистов движения "Открытая Россия", которые вышли на пикет против нарушений на муниципальных выборах в костюмах рака и оленя.

Как сообщается в Фейсбуке активиста Тимура Валеева, костюмы символизируют мэра Москвы Сергея Собянина и руководителя аппарата мэра Анастасию Ракову. Последнюю обвиняют в том, что она добивалась снижения явки на выборах и запрещала СМИ публиковать о них информацию.

Задержанных активистов увезли в отделение полиции.

​Ранее движение "Открытая Россия", которое ведет мониторинг нарушений на выборах в Москве и регионах, сообщало о махинациях при проведении надомного голосования и других незаконных действиях в день выборов.