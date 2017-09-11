Директора информагентства "Туран" перевели под домашний арест

В Азербайджане суд освободил из-под стражи руководителя независимого информационного агентства "Туран" Мехмана Алиева. Его перевели под домашний арест. Алиева обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Указание об изменении меры пресечения ранее дал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Главу "Турана" задержали в конце августа. В здании инормагентства провели обыски и изъятия документов. Сотрудники "Турана" считают дело политически мотивированным. Сам Алиев заявил Радио Свобода, что никаких налоговых нарушений издание не допускало. Вину он не признает.

В защиту Алиева выступили Международный комитет защиты журналистов и правозащитная организация Human Rights Watch. Они назвали дело давлением на "последнее независимое СМИ" в Азербайджане. С сентября агентство приостановило работу на неопределнный срок, поскольку его банковские счета были заблокированы властями.