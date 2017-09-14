В поисках режиссеров скандала

Градус скандала, разгоревшегося вокруг фильма "Матильда" с подачи Натальи Поклонской, все нарастает. После того, как у офиса адвоката Алексея Учителя подожгли автомобили, на крестном ходе в Петербурге появились транспаранты с надписью "Матильда - пощечина русскому народу", а крупнейшая сеть кинотеатров отказалась от проката фильма из соображений безопасности, в поддержку "Матильды" неожиданно для всех высказался Владимир Мединский - 13 сентября на сайте министерства культуры было опубликовано его заявление:

Еще раз вынужден повторить очевидные вещи.

Во-первых, любая полемика о фильме сейчас беспредметна. Вдвойне абсурдна позиция граждан, которые «фильм не видели, но гневно осуждают» — и даже бравируют этим. Лично я фильм видел. Не буду обсуждать его содержание — это просто некорректно, пока его не увидят зрители. Но свидетельствую: в нем нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии.

Многие впервые в жизни обнаружили, что готовы согласиться с министром культуры.

Timofey Shevyakov

Тот неловкий случай, когда Мединский говорит разумные вещи (только в слове «гевалт» у него одна буква пропущена).

Кирилл Шулика

Очень крутое заявление. На что я не люблю Мединского, но признаю крутость заявления без вопросов.

Защитники традиционных ценностей восприняли заявление министра без восторга.

Egor Kholmogorov

Конечно с переполнением чаши Владимир Ростиславович Мединский становится трагической фигурой.

Человек, прославившийся как консерватор благодаря патриотической защите истории от русофобских мифов, символически заканчивает свою карьеру (ну министром он сколько-то пробудет, но это уже будет прозябание без смысла) полноценным переходом на сторону либеральных русофобских мифов самого примитивного свойства, защищает стопроцентный с исторической точки зрения фейк.

А ведь когда-то в 2015 году мы с ним запретили "Ребенка 44", примерно аналогичную "Матильде" гнусь.

Наталья Поклонская ответила министру в тот же день:

В то время, как Министра переполняет "чаша терпения",

адвокат Учителя ищет себе охрану и анонсирует новые преступления, вспоминая криминальных авторитетов Питера — бывшие партнеры режиссера выкладывают информацию о подмене сценария, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении авторских прав при создании фильма "Матильда", а также предоставлении недостоверных документов для получения прокатного удостоверения (ведь 280 млн рублей выделялись под другой сценарий, о балерине, а не о Святом Государе). При этом, профильное министерство не видит оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Может быть из-за того, что решение принято в течении суток?

Вместе с тем, кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта "Матильда", среди создателей которых уроженец западной Украины, где реализован "Евромайдан", отказываются от показа фильма, имея полное на это право.

А во всем "виновата" — Поклонская.

Но некоторые комментаторы, несмотря на добрую волю Мединского, все же винят в происходящем министерство культуры - или, шире, действующую власть в целом.

Slava Timoshenko

"Министерство культуры до последнего старалось воздерживаться от вмешательства в скандал"



Вместо того, чтобы первыми стараться этот скандал не допустить, дотянули до поджогов.

Глеб Морев

Если "Путин" сейчас посадит поджигателей и одернет врагов Матильды, то вы все равно точно не станете за него голосовать. А крестный ход - может быть не станет. Вот такая арифметика.

Mikhail Sokolov

Вряд ли наверху не понимают, что насильственное учинить против власти может как раз православный Халифат, а не либеральные котики.

Все перемешалось: в то время как патриот Мединский раскритиковал Поклонскую, целый ряд либеральных комментаторов разглядел в ней трагическую фигуру и подает голос в ее защиту.

Marat Guelman

мне кажется это очень важно и хорошо, что весь этот бред с Матильдой происхоодит.

1. Учитель это осторожный, лояльный власти предельно режиссер, и это прекрасный урок всем нашим лоялистам. Не угадаете, что можно что нельзя. Дышать нельзя. Вот кухонный супрематизм Вячеслав МизинАлександр Шабуров заподозрили в издевательстве над православным крестом. Мы смеялись, ржали над этой глупостью в голос, а теперь не смеемся.

Вопрос противостояния нынешней власти не вопрос личных отношений, а реально - быть или не быть. Они враги искусства такие же как враги журналистики, враги демократии как таковой.

2. Альянс красных и коричневых, над которым так долго старался Александр Проханов трещит по швам. Возможно именно с помощью царебожцев общество подтолкнут к оценке Лениных Свердловых Сталиных и прочая . Не зря Жириновский решил компанию строить на борьбе с коммунистами. Чует видимо что время пришло. Да и оплот этой красноеоричневой идеологии ДНР-ЛНР - стух

3. но главное, конечно , есть шанс, общество испугается, соберет все более не менее здоровые силы , и осадит мракобесов. Кино это понятно и просто. историческое кино - это в принципе массовое развлечение. Если бы выступали против выставки или спектакля - всем было бы безразлично.

так что Поклонская - спасибо что ты есть

Александр Фельдман

<...> Cамое время вспомнить текст про Наталью Поклонскую, который несколько месяцев назад писал Илья Жегулев. Там хорошо объясняется, откуда она вообще взялась, — а главное, по материалу хорошо видно, что коллеги Поклонской по государственной деятельности и сами, скажем так, не по-доброму удивляются ее московским эскападам. В Генпрокуратуре и тогда уже были очень рады, что она больше не прокурор; сейчас, наверное, и того больше.

Мария Баронова

В ситуации с "Православным ИГИЛом" и теми, кто пошел контр-джихадом против них очень важно сейчас, чтобы появились миротворцы и голубые каски. На данный момент ситуация перестала быть контролируемой, но северный дух на то и северный, скоро все закончится и будет закатано в бетон.

А еще могут быть стигматизированы православные. Так же как мусульмане. Как гастарбайтеры. Как русские. Как украинцы. Как либералы. Как охранители. Как те кто за Крым, как те, кто против Крыма.

Как и любой другой, к кому перестают относиться, как к индивиду и начинают относиться как к человеку, принадлежащей какой-то группе, которую наделили неким общим отрицательным признаком.

Это называется ксенофобия. Которая в конце убивает не того, против кого она направлена. А субъекта этого действия.

Депутатский корпус явным образом в ближайшее время сожрет смешную религиозную украинку, которая, к слову, способствовала возврату Крыма России. <...>

Очевидно, что во всю эту херь с Николаем, Матильдой и прочим Поклонская реально верит.

😎 Ее кто-то начинает использовать в своих целях и этот кто-то совсем не украинец по духу и сути. Как я и говорила выше - болото всех похоронит, когда наступит время.

Кто-то намеренно создал конфликт. Раздул его.

Теперь уже происходит реакция, которая тоже создана искусственно. Потому что так надо. Потому что разделяй и властвуй. Создавай барьеры, чужих, неприкасаемых и запреты на коммуникации. Потому что завтра будет еще звонки и бомбы. А послезавтра еще. И опять будут барьеры и теперь чужими станут даже православнутые. Они ведь и так в сущности были чужими, ведь так?

Андрей Десницкий считает, что никакого подобия ИГИЛ в России быть не может:

Фейки это всё. Фейки. Уверен, что из всех этих демонстрантов с хоругвями считанные единицы пытаются себя хоть в чем-то ради православия ограничить. И в этом их радикальное отличие от ИГИЛ. Они православные только когда выгодно.

О массовых выступлениях против "Матильды", вызвавших у многих такой ужас, Десницкий пишет:

Во-первых, очень хорошо, что эти люди (а они в церкви были, сколько я себя помню) заговорили вслух и стали предметом общественного внимания. И стало заметно сразу, что (а) их совсем немного и (б) у них нет никакой позитивной программы. Запретим Матильду, а дальше что?

Во-вторых, ясно становится видно, что православие как идеология (не как вера или практика) - ценный ресурс. Как качают и продают нефть, так качают и продают идеологию. Очевидно, в борьбе за ресурс схватились две группы, спикер одной, игилистой - Поклонская, а спикер другой, более компромиссной и встроенной в реалии постмодерна - Мединский. Это как минимум интересно и поучительно.

Интервью с Александром Калининым, лидером организации «Христианское государство - Святая Русь» (ХГСР), опубликовали 14 сентября сразу два издания. "Открытой России" Калинин заявил, что происходящее сейчас - "цветочки по сравнению с тем, что будет дальше", а "Медузе" - что "недовольные люди" могли сжечь не две машины, а "гораздо больше".

Xenia Loutchenko

Прочитала два интервью с единственным не анонимным руководителем "Христианского государства - Святая Русь" (на "Медузе" и на "Открытой России"). И что-то у меня картинка не складывается. Ну не могла одна Поклонская и один этот девиантный чувак раскрутить такой маховик. То есть, либо есть какие-то продюсеры движухи, либо такой мощный эффект от случайных искренних действий - волна индуцирования психов, но тогда нужна какая-то психиатрическая санация общества, что ли.

И никак не могу отделаться от аналогий с истерией вокруг "Пусси Райот". Тогда официальная Церковь ответила молитвенным стоянием у ХХС и всякими воззваниями, сейчас - крестный ход в Петербурге, который как бы был про другое и "приличный", но по содержанию оказался про "Матильду". Тогда был шок от того, что возможно получить уголовное дело за танцы в церкви, сейчас - от того, что сети кинотеатров могут отказаться показывать фильм из-за угроз отморозков. И там, и там какие-то несущественные поводы вызвали цунами, которое в разы больше самого события. Почему "Тангейзер" и Сидур не сработали, а "Матильда" сработала? Что за ритмичная мобилизация фундаменталистских настроений раз в пять лет?

Автор телеграм-канала ​НЕЗЫГАРЬ предполагает, что эта периодичность может быть привязана к президентскому избирательному циклу, и в то же время приводит несколько других возможных трактовок скандала:

Еще несколько месяцев назад казалось, что автор и герои нам ясны и все не сложно - вот Церковь, странная Поклонская, вот охранители и всем им противостоит свободное общество. Средневековье встретилось с современностью.

Но чем быстрее ускоряется процесс, тем становится ясно - в нем много героев, еще больше заинтересантов, разные стратегии. <...>

"Матильда" спровоцировала (а может это и был один из сценариев) классическую аппаратную борьбу групп влияния по кадровым решениям. Не случайно под ударом в итоге оказался министр культуры Мединский. Претензии на него ссыплются со всех сторон. Должность будущего министра культуры - это приз от Матильды. В 2012 году демиургами, вершившими назначения были Михалков, Володин, Гергиев. Первые два имени сейчас пожалуй не актуальны. Но Поклонская назвала покровителей Учителя - Гергиев и Кожин. Так что демиурги культуры сменятся. И не факт, что одним из них станет епископ Тихон.

У истории с Матильдой специфический характер - тут играют предельно жестко, с максимальным опережением, стараются вовлекать в игру буквально все институты - парламент, партии, силовиков. Правда, государство старается все еще делать вид своего неучастия. И даже Президент говорит, что он не хочет вмешиваться в спор.

Но спор этот вдруг распадается на множество сюжетов: Исаакий, банк Пересвет, дело реставраторов, дело Серебренникова, дело Российского авторского общества, и даже соседствует "он вам не Димон".

И кажется, что никто не обеспокоен репутационными потерями. По самой Церкви нанесен едва восстановимый удар, под ударом репутация России, бьют по культуре, образованию.

После 100 лет Россия возвратилась к идеям Черной сотни. Звучат давно отжившие идеи о монархии и самодержавности, о нелегитимности всей политической системы, начиная с 1917 года. Тупик идей.

Фактически через "Матильду" все заинтересованные стороны тянут общество в искусственно создаваемый кризис.

Oleg Kozyrev

Путин как Серсея Ланнистер. Хочет приручить его воробейшество религиозных фанатиков. С их помощью расправиться с ненавистной оппозицией с их приближающимися драконами.

Но религиозного фанатика нельзя приручить. Он все равно заставит тебя идти по улице позора за твои разводы, воровство, ложь. Ибо он хоть и фанатик, но все же религиозный.

Вполне возможно, что президент России, как и героиня "Игры престолов", уже осознал ту опасность, которую представляют для страны религиозные фанатики - и что заявление Мединского отражает именно позицию Путина, считают некоторые комментаторы. А может, Путин просто рассчитывает заработать на борьбе с фундаменталистами политические очки.

Sergey Markov

А вот лично вы на месте Путина по фильму Матильда что бы сделали? Он решил, кажется, что 1. государству пора вмешаться, 2. надо подавить возможности православного терроризма и 3. дать фильму выход на экран. 4. Но не трогать Поклонскую. А вы бы что сделали?

Alexander Polejaev

Владимир Владимирович, спаси же нас уже наконец от этого православного ИГИЛА! Защити от проклятой черносотенной гниды, где же наша армия???

Многие действительно не на шутку встревожены перспективой превращения России в "Христианское государство Святая Русь".

Vsevolod Chernozub

Христианский террорист атакует кинотеатр с кощунственным фильмом, террористы забрасывают коктейлями Молотова машину адвоката, многотысячный крёстный ход с мощами, а после хода, под вечер, коктейль Молотова в еврейскую организацию. Чёрносотенные начинают и выигрывают.

Солнечный шторм

«Синема Парк» и «Формула кино» отказались от показа «Матильды» из-за угроз «Христианского государства»*



*«Христианское государство» – террористическая организация, разрешённая на территории РФ.

Караульный

#нампишут, что множеству людей, написавшим в Контакте или Facebook о будущем походе на "Матильду", начали приходить письма с угрозами.

Текст примерно один: "Вы умышлено идете смотреть ересь про Святого Мученника и Богоцаря. Еретикам смерть! Примите причастие и облегчите душу исповедью".

Уже написано несколько заявлений в полицию

Ostap Karmodi

То, что происходил сейчас вокруг "Матильды", является утратой государством монополии на насилие. И это переломный момент в новейшей российской истории.

Нынешний случай отличается от всех предыдущих тем, что масштабное, потенциально по всей стране, и опасное, с возможными человеческими жертвами, насилие совершается хрен знает кем и без всякой государственной санкции. Очевидно, что государству, или, по крайней мере, существенной его части, не нравится развязанная Поклонской истерия, и уж, тем более, поджоги и взрывы. Но оно по какой-то причине вынуждено их терпеть - вероятно, потому что боится оттолкнуть одних из своих главных союзников - православных фундаменталистов. Но этим бездействием оно развязывает руки и всем остальным. Дает зеленый свет всем тем, кто считает себя сторонниками власти, поджигать, бить и поливать кислотой не только врагов Путина, но и собственных неприятелей, даже если они, как Учитель, полностью лояльны власти.

Если Путин не пресечет это в зародыше - а это выглядит очень маловероятным - дальше будет очень интересно. Список тех, кому позволено заниматься беспределом без санкции АП, будет расширяться. Люди, считающие "если позволено Поклонской, значит позволено и мне" начнут лезть из перегноя как грибы после дождя. Скоро они начнут воевать друг против друга, потому что бюджетного пирога на всех не хватает, а обиды копятся. А потом боевые отряды начнут создавать все подряд, включая и оппозицию. Сейчас, когда за её обидчиками стоит весь репрессивный аппарат государства, это абсолютно бессмысленно - риски создания таких отрядов огромные, а выгоды в них никакой. Но когда насилие будет повсеместным, и несанкционированным, выгоды от наличия собственных боевиков начнут расти, а риски - падать.

В результате Россия придет к ситуации 1905 года. А дальше стоит государству один раз серьезно ошибиться, один раз явно дать слабину и показать, что оно уже вообще не в состоянии контролировать ситуацию - и все это перерастет в новую кровавую бойню всех против всех.

Dmitry Gololobov

<...> в последние пару лет от РПЦ воротит практически всех. Заметьте: не от Христа и Веры, а от РПЦ, которая делает все, чтобы представить себя держателем «исключительной лицензии» на души и посмертное будущее россиян. Почти всех более или менее грамотных батюшек, которые пришли в 90-е, выперли под разными предлогами, а оставшихся сослали в жуткую тьмутаракань, где они бояться и пискнуть под угрозой лишения сана. Причем, если даже наезд на Pussy Riot многими моими знакомыми был прямо ил косвенно поддержан (высечь дур и отпустить), то начавшееся с год назад падение в нескончаемый «православный талибан» достало уже 99% людей, которые читали что-то помимо Евангелия и Псалтири. Храмы с батюшками-однодневками (200-500-1000) на фоне сотен разваленных церквей, «научная» теология на фоне угасающей науки, попытка учить религии детей в школах силами учителей бывших два раза в церкви за свою жизнь, прямое поощрение эпидемии СПИДа через уничтожение примитивного секс-просвета, яростная гомофобия - мы это все дружно схавали - и нате вам - православный джихад с коктейлями Молотова. И отнюдь не милаха Поклонская является зачинателем и двигателем этого "православного талибана". Не надо себе самим врать. Корни-то глубоко на Чистом переулке. В митрополичьих покоях. В смычке АП и приближенных епископов. В бабках на реставрацию и миллиардных пожертвованиях от «православных» бизнесменов. В непонятных старцах, которые несут такое, от чего мощи апостолов ворочаются в раках – и их ведь никто не останавливает. Православные «силовики», «православные» байкеры, «православные» гопники. Скоро, наверное, появиться и «православные» киллеры – только благословите. Если до Путина далеко, то «православный талибан» очень скоро придёт к каждому. И тогда либо пророческий сорокинский «Сахарный Кремль», либо мотать куда глаза глядят.

Есть и версия, связывающая массовые эвакуации после телефонных угроз в российских городах с действиями "Христианского государства".

Эль Мюрид

Сегодняшняя массовая эвакуация в Москве стала чуть ли не главной новостью мировых агентств. Что, в общем, вполне объяснимо: в реальности Россия четыре дня подвергается самым настоящим террористическим атакам. Массовым и масштабным - от одного края страны до другого. Никакой скидки на то, что отсутствуют жертвы, в этом случае делать не приходится - в реальности все службы вынуждены работать исходя из предположения, что всё по-настоящему. <...>

При этом российское руководство демонстрирует ровно ту же линию поведения, что и в любой другой непонятной ситуации - оно дистанцируется от происходящего, не выступает ни с экстренным, ни с каким угодно обращением к народу. Традиционные прятки в кусты. Если оно полагает, что таким образом демонстрируется уверенность, то здесь явная ошибка психотерапевтов, консультирующих руководство.

В реальности ситуация становится всё серьезнее. Безнаказанность террористов ставит вопрос о дееспособности служб, которые должны обеспечивать борьбу с ними. Нам, конечно, периодически предъявляют каких-то людей, которых называют террористами, экстремистами и пособниками - скажем, сегодня в Самаре изловили какого-то подобного, но предъявить хоть кого-то, кто реально отвечает за происходящее, как-то не получается.

Трудно сказать, имеют ли отношение предыдущие террористические акты под вывеской борьбы с фильмом "Матильда" к нынешним телефонным. Возможно, что это совпадение. Но очень удачное.

В интервью "Медузе" лидер ХГСР эту версию опроверг:

Видимо, это программа какая-то. И в программу забили все телефоны школ, торговых центров. Но мы сами не имеем к этому отношения.

Возможно, речь идет о тайных учениях спецслужб, считают некоторые комментаторы:

Над либеральной общественностью, призывающей власть защитить ее от "православного талибана", иронизирует Алексей Чадаев:

Есть, конечно, и плюсы – взывая к системе с мольбой о защите от плебейского «верноподданнического бунта», либеральный кагал на время забудет свои собственные на нее обиды-обидки – какой уж там Серебренников, когда фошшысты у врат. Опять у них правительство станет на какое-то время «единственным европейцем», стоящим щитом на страже свободы-культуры-просвещения-казнокрадства-гомосексуализма и прочих фундаментальных идеалов цивилизации от грёбаных варваров с иконами. Даже Мединский опять уже не «воплощение зла», а «наш мальчик Там». Классовый интерес в критический момент всегда сильнее феодальных разборок, как учит нас, в частности, финальная серия «Игры престолов». Спасем наш мир вместе, и потом уже в нем продолжим кроить друг другу черепа, как в старые добрые времена, как бы говорит нам коллективный Тирион Ланнистер

Часть комментаторов выступают в духе "чума на все ваши дома".

Аркадий Бабченко

Самое обидное во всем этом, что крымнашист, доверенное лицо Путина, колеблеблющееся вместе с линией партии гибкопозвоночное Учитель будет потом объявлен пострадавшим за свободу гением наравне с Мандельштамом и Мейерхольдом.

Alex Sinodov

Зато какая патриотическая буча разгорелась! Мединский за Учителя, Чаплин за Поклонскую, Роднина за Учителя, Энтео за Поклонскую. Проханова разодрало на две равные полусферы...такого в России не было с момента бунта левых эсеров. С нетерпением ждём мордобоя Жириновский - Херург.

Alexander Osovtsov

Поклонская травит доверенное лицо Путина режиссера Учителя, министр Мединский обвинил Поклонскую в цензуре, в офис пропутинского раввина Лазара летят коктейли Молотова, очередного замглаввертухая повязали, Сечин достал всех классово близких по периметру - министров, прокуроров, олигархов. Может, стоит затихнуть на время, и они сами друг с другом разберутся?

Между тем Наталья Поклонская 14 сентября встретилась с Алексеем Учителем - но о том, что они сказали друг другу, можно только догадываться.

​Что же до фильма, с расхожим мнением, что шумиха пойдет ему только на пользу, спорит Антон Долин:

Кстати, никак не могу согласиться с теми (как доброжелателями фильма, так и противниками), кто считает, будто Поклонская и иже с ней устроили "Матильде" невероятную рекламу, и теперь сборы окажутся сенсационными.

На горстку (поверьте, не более того) людей, которые пойдут в кино принципиально, назло мракобесию, найдется сопоставимая горстка мракобесов, которые так же принципиально на фильм не пойдут.

На небольшую толпу тех, чье любопытство раззадорил скандал, найдется небольшая толпа тех, кто побоится возможных (пусть мифических) рисков, связанных с походом в кино.

Что скажется на сборах, так это отказ крупнейшей кинотеатральной сети прокатывать фильм. Остальное - пустое.