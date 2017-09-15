Революция Гнойного

Рэп-баттл "Oxxxymiron – Слава КПСС" продолжает дарить хайп любому желающему. Месяц спустя попиариться на нем сподобилась и партия "Единая Россия" в лице питерского депутата А. Анохина. Он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить данное явление культуры на экстремизм.

На новый информационный повод мгновенно отреагировал Oxxxymiron, который в ходе рэп-баттла не сказал ни одного сомнительного слова. Даже от мата старательно воздерживался.

"Логичное развитие событий, – написала у себя в твиттере звезда, слывущая непревзойденным художником слова. – Остается надеяться, что кто-нибудь наверху понимает: если найдут экстремизм – последствия негативно аукнутся всем". И добавил: "…И когда я говорю "всем" – я имею в виду не рэп-тусу, а общество в целом. В том числе тем власть имущим, кто позволит этому случится". (Орфография и пунктуация автора сохранены.)

На сайте change.org сразу же появилась гневная петиция с требованием проверить депутата А. Анохина на профпригодность: "Если мы и в этот раз закроем на это глаза – все чаще будем видеть депутатов которые пытаются сделать себе имя за счет сомнительных инфоповодов". Подписей там пока немного. Причем одним из первых петицию подписал сам депутат Анохин.

YouTube сегодня – все равно, что самиздат в 70–80-е. Только намного мощнее и опаснее. Приручить его власть не может

Все это, конечно, смешно. И генпрокуратура, скорее всего, никакую проверку проводить не станет. Депутат А. Анохин получит свою минуту славы и вернется к повседневным делам. А что если нет? Времена нынче смутные – ни за что нельзя поручиться. Из-за вполне заурядного костюмированного фильма сжигают машины и взрывают кинотеатры. Невинная шутка-экспромт – повод для войны. Видеоблогеров, которых еще вчера уговаривали почтить визитом Госдуму, сегодня обзывают "зашкваром". В этот безумный список отлично вписывается проверка рэп-баттла на экстремизм!..

Если руководствоваться исключительно буквой закона, проверять там нечего. Рэп-баттл – диалог двух физических лиц. Адресат оскорбительных реплик ("панчей") – соперник, а не "чувства верующих". Впрочем, панк-молебен Pussy Piot тоже имел двух конкретных адресатов – Владимира Путина и патриарха Кирилла. Тем не менее в действиях его участниц суд умудрился найти "мотив ненависти и вражды в отношении православных верующих".

А ведь панк-молебен – утренник в детском саду по сравнению с вызывающе неполиткорректными "панчами" Гнойного (Слава КПСС)! Он обзывал своего соперника "жидом", сравнивал его ноздрю с "пещерой, в которой родился Христос", упоминал "Правый сектор" (запрещенный в РФ, так же как ИГ) и многое другое.

Панк-молебен за пять с половиной лет набрал 3,5 млн просмотров. Рэп-баттл за месяц – 22 млн. А сколько еще добавится, если генпрокуратура найдет-таки в "панчах" Гнойного состав преступления и передаст дело в суд?

YouTube сегодня – все равно что самиздат в 70–80-е. Только намного мощнее и опаснее. Приручить его власть не может. Остается одно – запугать и натянуть красные флажки. "Чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободными мы можем быть в рэп-баттлах". Так депутат А. Анохин обосновал свое обращение в Генпрокуратуру. Чтобы все это заработало, нужен показательный процесс. Наезжать на организаторов – бессмысленно, на проигравшего – не за что, остается Гнойный.

Изобретательный и непредсказуемый Дух Русской Поэзии, долгие годы не находивший себе пристанища, просто воспользовался удобным форматом, чтобы пустить в нем корни

Нетрудно догадаться, что из 22 млн зрителей лишь незначительная часть принадлежит к "рэп-тусе". Для большинства это первый рэп-баттл. Или второй, как для меня (первый был тоже с участием Гнойного). Понятное дело, я пробовал смотреть другие "рэп-баттлы". И пожалел о потраченном времени. Совсем другое дело треки, записанные Гнойным (под разными никнеймами), Замаем и другими рэперами из объединения "Антихайп"! Я и сейчас их слушаю. С таким же чувством сто лет назад, наверное, слушали дадаистов, футуристов, обэриутов, Хлебникова. Изобретательный и непредсказуемый Дух Русской Поэзии, долгие годы не находивший себе пристанища, просто воспользовался удобным форматом, чтобы пустить в нем корни.

Вячеслав Машнов (настоящее имя Гнойного) – панк и анархист из Хабаровска – обратил внимание на рэп только в 2012 году. Полвека назад поэтам помогала гитара. Сегодня – нехитрый бит и другие рэперские "примочки". "Рэп-баттл" – идеальная возможность выйти на широкую аудиторию, которой настоящий поэт не мог не воспользоваться. В итоге Гнойный заставил работать на себя надутых распиаренных имитаторов поэзии, а публику – заучивать наизусть свои тексты. Если его дальнейшей раскруткой займется Генеральная прокуратура и судебная система – неизбежна революция.

Владимир Голышев – публицист и драматург

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