Прокуратура Украины: Киев не сообщал детали дела Вороненкова

Генеральная прокуратура Украины не делилась со средствами массовой информации сведениями о ходе расследования убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Об этом в четверг днем написала у себя в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она добавила, что следствие находится на завершающей стадии, и что его результаты будут объявлены в ближайшее время.

Ранее в четверг агентство "Росбалт" сообщило, что украинская прокуратура считает организаторами убийства Вороненкова "вора в законе" Владимира Тюрина и неназванного банкира, который в последнее время работал в аннексированном Россией Крыму.

Собеседник агентства рассказал, что в ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос из Москвы якобы указаны даты, в которые Тюрин и некий банкир якобы встречались в Крыму для обсуждения плана убийства.

В октябре прошлого года Денис Вороненков вместе с женой уехал на Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича. 23 марта Вороненкова застрелили в центре Киева. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство "актом государственного терроризма со стороны России". Москва заявила о провокации украинских спецслужб.