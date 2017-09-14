КНДР угрожает "потопить Японию" и превратить США в "тьму и пепел"

Северокорейское государственное агентство пригрозило использовать ядерное оружие, чтобы "потопить" Японию и превратить Соединенные Штаты в "тьму и пепел" за поддержку резолюции Совета Безопасности ООН и санкций в отношении КНДР после ее недавних ядерных испытаний.

Корейский Азиатско-Тихоокеанский комитет мира, который занимается внешними связями и пропагандой КНДР, также призвал к роспуску Совета Безопасности ООН, который он назвал "орудием зла", состоящим из стран, "подкупаемых за деньги" и исполняющих порядок, установленный США. В сообщении агентства ЦТАК говорится, что "четыре острова японского архипелага должны утонуть в море благодаря атомной бомбе, созданной на основе идей чучхе. "Японии больше не нужно существовать рядом с нами", - говорится в заявлении.

Чучхе - это правящая идеология в Северной Корее, которая сочетает марксизм и крайнюю форму изоляционистского национализма, придуманную основателем КНДР Ким Ир Сеном, дедом нынешнего лидера Ким Чен Ына.

Напряженность в Северной Азии заметно возросла с тех пор, как 3 сентября КНДР провели шестое, мощное ядерное испытание, а также запуски ракет, одна из которых перелетела через японские острова. Совет Безопасности ООН, состоящий из 15 членов, единогласно проголосовал за резолюцию, разработанную США. Резолюция предусматривает запрет экспорта текстильной продукции из Северной Кореи, который являетсявторым по величине продуктом экспорта после угля и минеральных ресурсов, а также предусматривает сокращение поставок нефтепродуктов.