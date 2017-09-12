“Великая боль” в ответ на санкции

Доброе утро!

В понедельник утром неизвестные сожгли две машины, припаркованные у офиса адвокатской конторы, которая представляет интересы режиссера Алексея Учителя.

Ни одна из них не принадлежала адвокатам конторы, но вокруг были разбросаны листовки со словами “За Матильду гореть”. Владелец одной из сгоревших машин сказал, что он против фильма: его, мол, не надо было снимать, раз уж он внес такой раскол в общество. Депутат Наталья Поклонская, наконец, вспомнила про ненасильственность христианства и призвала “провокаторов” остановиться. Как бы то ни было, но предпремьерный показ “Матильды” в московском “Иллюзионе” отменили. По техническим, конечно, причинам. Здесь интервью с адвокатом Учителя Константином Добрыниным.

Юлия Латынина, которой тоже не так давно подожгли машину (а до этого отказались возбудить дело после того, как ее облили фекалиями), дала ценный совет остающимся в России гражданам: “Рекомендую на будущее людям, которые, скажем, выходят на демонстрации – они могут плескать говном в омоновцев, поскольку в этом отсутствует состав преступления”.

По следам выборов. Победа объединенной оппозиции на муниципальных выборах в Москве подробно разобрана тут. Мораль там такая, что оппозиция, конечно, внушительно победила, но муниципальный фильтр все равно проходит только “Единая Россия”. Что не мешает Дмитрию Гудкову, собравшему внушительную коалицию, метить в мэры Москвы от “Яблока”. Глава Саратова ушел в отставку из-за нарушений на выборах (каких именно, и.о. губернатора Саратовской области, объявлявший об отставке, не сказал). В здании “Эха Москвы” в Пскове прошел обыск, будто бы связанный с финансовыми нарушениями “Справедливой России” на выборах. Евросоюз не признал выборы в Крыму.

Украинского кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в России, увезли из подвала старой тюрьмы Иркутска в неизвестном направлении. Правозащитники предполагают, что его перемещают поближе к его родному Крыму: ЕСПЧ присуждает серьезные компенсации людям, отбывавшим наказание далеко от дома. Тем временем в Крыму замглавы Меджлиса крымскотатарского народа (запрещен в России с апреля 2016 года) Ахтема Чийгоза приговорили к восьми годам колонии за якобы организацию массовых беспорядков на митинге, который состоялся 26 февраля 2014 года, то есть еще до аннексии Крыма Россией. Amnesty International требует немедленно его освободить.

Путин поговорил с Меркель об условиях размещения миротворцев ООН в Донбассе и пошел на уступки: по новому плану миротворцы вроде бы смогут охранять наблюдателей ОБСЕ не только на линии соприкосновения, но и в других местах, куда наблюдатели будут ездить. Продолжает ли Россия требовать, чтобы полномочия миротворцев согласовывали с представителями “народных республик”, остается неясным. Ранее в Киеве этот план назвали “шизофреничным”.

Михаил Саакашвили обвинил украинскую полицию в краже своего паспорта и сказал, что президентских амбиций у него нет, а премьер Украины Владимир Гройсман утверждает, что “силовой прорыв границы” можно рассматривать как покушение на государственность. Будут ли в связи с этим открывать второй фронт в операции по обороне Украины, пока не ясно.

Ясность есть по вопросу о Северной Корее: Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций. Теперь, среди прочего, нельзя покупать северокорейский текстиль, а экспорт нефтепродуктов в КНДР будет ограничен. Ранее КНДР пригрозила США “великой болью”, если новые санкции будут введены.

Малая боль: американских дипломатов в Москве и других городах собираются лишить выделенных парковок (пишет Ъ), а число дипломатов будут сокращать и дальше (говорит Лавров). На этом фоне агент ФБР допросил бывшего сотрудника российского агентства “Спутник” Эндрю Фейнберга о том, как там все устроено: вероятно, в рамках подготовки к тому, чтобы объявить “Спутник” и RT иностранными агентами.

В Барселоне сотни тысяч человек вышли на манифестацию в 303-ю годовщину утраты Каталонией независимости (Филипп V со своими войсками вошел в Барселону 11 сентября 1714 года) – в преддверии намеченного на 1 октября референдума о независимости (который власти Испании считают нелегитимным). В США отметили 16-ю годовщину терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Сегодня в Нью-Йорке открывается Генассамблея ООН, а Apple представит новые айфоны.

С которых, хочется верить, тоже можно будет переходить по трем ссылкам:

Первая – про любовь и ненависть. Здесь объясняется, почему надо любить Владимира Арсеньева, автора “Дерсу Узала”, а здесь рассказывается, за что люди так сильно не любят Джорджа Сороса.

Вторая – про эрос и магию. “Будучи энкратитами, катары не признавали институт брака: Legitima connubia damnant, “Законный брак они осуждают”. Matrimonium est meretricium, matrimonium est lupanar, “Супружество – это распутство, супружество – это блудилище”, – провозглашали они, возражая против этой “легализации сожительства”. Отрывок из книги историка Йоана Петру Кулиану об идеологии европейского Возрождения XII века.

И третья – про деньги. История о том, как крестьянский сын Иван Орлов придумал систему защиты денежных знаков. В 1892 году. Первым в мире.

Искренне ваши,

Семь-сорок