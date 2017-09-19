Информационные скунсы идут на грозу

Доброе утро!
И забудьте про “Матильду” (хотя вот длинное интервью с Алексеем Учителем). Появилась новая картина, с которой надо бороться. Общественный совет при российском минкульте заинтересовался комедией британского режиссера Армандо Ианнуччи “Смерть Сталина”. “Если мы говорим о Сталине, то уж эту фигуру, мне кажется, рисовать в шутливом тоне неуместно”, – сказал глава совета Павел Пожигайло.
У комедии есть свой уморительный твиттер, а тут объясняется, зачем Ианнуччи смеется над Сталиным.
Теперь про несмешное, от сталинских времен и до наших дней.
- Суд в Москве отклонил иск племянницы Рауля Валленберга, которая требовала от ФСБ рассекретить документы, касающиеся его смерти в застенках НКВД. Представитель ФСБ сказал, что в этих документах есть информация о “третьих лицах”, которую нельзя разглашать без их согласия. Самого Валленберга он назвал "руководителем венгерской резидентуры" Иоахима фон Риббентропа. Здесь объясняется, как этот “риббентроповец” спасал евреев в Будапеште в 1944 году.
- Сотрудник ФСБ, участвовавший в задержании экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева дал показания в суде. Он подтвердил, что дело готовили экс-фсбшник Феоктистов (работавший в тот момент в “Роснефти”) и его коллега Ткачев.
- В городе Новочебоксарске (Чувашия) волонтер штаба Навального получил 2 года 3 месяца реального срока за два поста в ВК (экстремизм). Раньше его уже штрафовали.
- По делу о митинге “Он вам не Димон” 26 марта 2017 года еще один обвиняемый признал вину. Четыре человека уже осуждены.
- Минобороны РФ предлагает ввести в отношении военных ту же секретность, что у ФСБ и погранслужбе. Чтобы не рассказывали о службе в интернете.
- Губернатор Владимирской области назвала местные независимые издания “бандеровскими прихвостнями” и “иностранными агентами”. Другая сотрудница обладминистрации посетовала на “информационных скунсов”.
- Украинским дипломатам удалось попасть в краснодарское СИЗО к 19-летнему Павлу Грибу. Украинца, похищенного на территории Беларуси, обвиняют в терроризме.
Суд в городе Черноморск (бывший Ильичевск, 16 км от Одессы) вынес приговор по делу о беспорядках на Греческой площади в Одессе 2 мая 2014 года. Всех оправдали. Пятеро из обвиняемых находились под стражей, их отпустили, однако двоим из отпущенных (один россиянин, другой – гражданин Украины) тут же предъявили новое обвинение, в сепаратизме, и снова задержали. После оглашения приговора у суда начались столкновения недовольных вердиктом с полицией, пострадали 35 полицейских и военных. Никто из гражданских лиц за медицинской помощью не обращался. Этот приговор не касался пожара в Доме профсоюзов, жертвами которого стали 42 человека – это расследование еще не завершено.
В Луганске взорвали памятник десантникам, установленный через год после начала войны в Донбассе. Никто не пострадал.
Литва вручила российскому послу ноту протеста в связи с нарушением своего воздушного пространства. В российском минобороны нарушение объяснили “грозовым фронтом”.
Сегодня на Генеральной ассамблее ООН начинаются общеполитические обсуждения. Выступит генсек ООН Антониу Гутерриш. Завтра же будет держать речь и Дональд Трамп. Накануне он выступил с предложениями по реформированию ООН, призвал бороться с бюрократизацией. С тем, что бюрократия – проблема, согласен и Гутерриш.
Вокруг КНДР образовался целый военный полигон. США и союзники провели авиационные маневры, Россия и Китай начали военно-морские учения.
Три ссылки начнем историей и закончим ядом:
- Здесь Павел Полян подробно, но ясно рассказывает историю черты оседлости в Российской империи.
- Историк из Петербурга Александр Клиймук опубликовал в свободном доступе книгу о судьбе Лидии Максимович. Она ребенком попала в Освенцим вместе с матерью, там их разлучили; после освобождения лагеря девочку усыновила польская семья, а в начале 1960-х Лидия через Красный Крест нашла свою мать – в Москве. Здесь сокращенная версия.
- “Древесная лягушка ужасный листолаз (Phyllobates terribilis) очень ядовита. Ее кожные железы выделяют яд батрахотоксин, обладающий нейротоксичным действием. Полулетальная доза этого яда для мышей — всего два микрограмма на килограмм (подкожно)”. Тут еще десяток подобных милых созданий, с очень красивыми фотографиями.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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