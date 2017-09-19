Информационные скунсы идут на грозу

Доброе утро!

И забудьте про “Матильду” (хотя вот длинное интервью с Алексеем Учителем). Появилась новая картина, с которой надо бороться. Общественный совет при российском минкульте заинтересовался комедией британского режиссера Армандо Ианнуччи “Смерть Сталина”. “Если мы говорим о Сталине, то уж эту фигуру, мне кажется, рисовать в шутливом тоне неуместно”, – сказал глава совета Павел Пожигайло.

У комедии есть свой уморительный твиттер, а тут объясняется, зачем Ианнуччи смеется над Сталиным.

Теперь про несмешное, от сталинских времен и до наших дней.

Суд в Москве отклонил иск племянницы Рауля Валленберга , которая требовала от ФСБ рассекретить документы, касающиеся его смерти в застенках НКВД. Представитель ФСБ сказал, что в этих документах есть информация о “третьих лицах”, которую нельзя разглашать без их согласия. Самого Валленберга он назвал "руководителем венгерской резидентуры" Иоахима фон Риббентропа. Здесь объясняется, как этот “риббентроповец” спасал евреев в Будапеште в 1944 году.

, которая требовала от ФСБ рассекретить документы, касающиеся его смерти в застенках НКВД. Представитель ФСБ сказал, что в этих документах есть информация о “третьих лицах”, которую нельзя разглашать без их согласия. Самого Валленберга он назвал "руководителем венгерской резидентуры" Иоахима фон Риббентропа. Здесь объясняется, как этот “риббентроповец” спасал евреев в Будапеште в 1944 году. Сотрудник ФСБ, участвовавший в задержании экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева дал показания в суде. Он подтвердил, что дело готовили экс-фсбшник Феоктистов (работавший в тот момент в “Роснефти”) и его коллега Ткачев.

дал показания в суде. Он подтвердил, что дело готовили экс-фсбшник Феоктистов (работавший в тот момент в “Роснефти”) и его коллега Ткачев. В городе Новочебоксарске (Чувашия) волонтер штаба Навального получил 2 года 3 месяца реального срока за два поста в ВК (экстремизм). Раньше его уже штрафовали.

получил 2 года 3 месяца реального срока за два поста в ВК (экстремизм). Раньше его уже штрафовали. По делу о митинге “Он вам не Димон” 26 марта 2017 года еще один обвиняемый признал вину. Четыре человека уже осуждены.

26 марта 2017 года еще один обвиняемый признал вину. Четыре человека уже осуждены. Минобороны РФ предлагает ввести в отношении военных ту же секретность, что у ФСБ и погранслужбе. Чтобы не рассказывали о службе в интернете.

Губернатор Владимирской области назвала местные независимые издания “бандеровскими прихвостнями” и “иностранными агентами”. Другая сотрудница обладминистрации посетовала на “информационных скунсов”.

и “иностранными агентами”. Другая сотрудница обладминистрации посетовала на “информационных скунсов”. Украинским дипломатам удалось попасть в краснодарское СИЗО к 19-летнему Павлу Грибу. Украинца, похищенного на территории Беларуси, обвиняют в терроризме.

Суд в городе Черноморск (бывший Ильичевск, 16 км от Одессы) вынес приговор по делу о беспорядках на Греческой площади в Одессе 2 мая 2014 года. Всех оправдали. Пятеро из обвиняемых находились под стражей, их отпустили, однако двоим из отпущенных (один россиянин, другой – гражданин Украины) тут же предъявили новое обвинение, в сепаратизме, и снова задержали. После оглашения приговора у суда начались столкновения недовольных вердиктом с полицией, пострадали 35 полицейских и военных. Никто из гражданских лиц за медицинской помощью не обращался. Этот приговор не касался пожара в Доме профсоюзов, жертвами которого стали 42 человека – это расследование еще не завершено.

В Луганске взорвали памятник десантникам, установленный через год после начала войны в Донбассе. Никто не пострадал.

Литва вручила российскому послу ноту протеста в связи с нарушением своего воздушного пространства. В российском минобороны нарушение объяснили “грозовым фронтом”.

Сегодня на Генеральной ассамблее ООН начинаются общеполитические обсуждения. Выступит генсек ООН Антониу Гутерриш. Завтра же будет держать речь и Дональд Трамп. Накануне он выступил с предложениями по реформированию ООН, призвал бороться с бюрократизацией. С тем, что бюрократия – проблема, согласен и Гутерриш.

Вокруг КНДР образовался целый военный полигон. США и союзники провели авиационные маневры, Россия и Китай начали военно-морские учения.

Три ссылки начнем историей и закончим ядом:

Здесь Павел Полян подробно, но ясно рассказывает историю черты оседлости в Российской империи.

Историк из Петербурга Александр Клиймук опубликовал в свободном доступе книгу о судьбе Лидии Максимович. Она ребенком попала в Освенцим вместе с матерью, там их разлучили; после освобождения лагеря девочку усыновила польская семья, а в начале 1960-х Лидия через Красный Крест нашла свою мать – в Москве. Здесь сокращенная версия.

“Древесная лягушка ужасный листолаз (Phyllobates terribilis) очень ядовита. Ее кожные железы выделяют яд батрахотоксин, обладающий нейротоксичным действием. Полулетальная доза этого яда для мышей — всего два микрограмма на килограмм (подкожно)”. Тут еще десяток подобных милых созданий, с очень красивыми фотографиями.

Искренне ваши,

Семь-сорок