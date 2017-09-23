В Калининграде сгорел мотоцикл главреда независимого издания

В ночь на 23 сентября сгорел мотоцикл главного редактора независимого издания "Новый Калининград" Алексея Милованова. Журналист подчеркнул, что транспортное средство было в исправном состоянии. В МЧС рассказали, что в результате пожара также пострадал стоявший рядом автомобиль.

Пять лет назад в Калининграде сожгли два автомобиля учредителя независимого портала Rugrad.eu Арсения Махлова. Поджигателей не нашли, уголовное дело было закрыто.

3 сентября неизвестные подожгли машину журналистки Юлии Латыниной. В эксклюзивном интервью телеканалу "Настоящее время" журналистка сказала, что после этого уехала из России, так как не может подвергать риску жизнь своих близких.