В Каталонии проходят митинги за независимость от Испании

Тысячи сторонников отделения Каталонии от Испании вышли на митинги в Барселоне и других городах, чтобы поддержать референдум о независимости, намеченный на 1 октября.

Многие вышли с флагами Каталонии и знаками, призывающими к голосованию за независимость. Испанское правительство объявило референдум незаконным и требует не проводить его. Политики-сепаратисты призывают печатать и распространять плакаты, поддерживающие референдум.

Кармен Форкадел, спикер регионального парламента Каталонии, заявила, обращаясь к толпе в Барселоне: "Прошу вас выйти и проголосовать! Голосуйте за будущее Каталонии!"

Конституционный суд Испании приостановил действие местного закона, призывающего к референдуму, и полиция препятствует подготовке к голосованию.

Сепаратисты тем не менее настаивают на своём, обещая объявить независимость, если на референдуме победят приверженцы выхода из состава Испании.