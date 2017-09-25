Премьер-министр Японии Абэ объявил о проведении досрочных выборов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о роспуске нижней палаты парламента 28 сентября и проведении досрочных выборов. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио. Как отмечают агентства новостей, этот шаг Абэ предпринял, чтобы извлечь выгоду из своих сильных рейтингов в то время, когда политическая оппозиция страны находится в смятении. Рейтинги одобрения деятельности премьер-министра выросли примерно до 50 процентов с 30 процентов в июле. Абэ обещает увеличить социальные расходы, сохранять жесткость в отношении Северной Кореи, а также пересмотрит конституционные положения Японии в отношении использования военной силы за рубежом.

Восприятие Абэ со стороны избирателей как сильного лидера укрепило его рейтинги на фоне растущей напряженности в отношении ядерной программы Северной Кореи. Ранее Абэ прослужил почти шесть лет в качестве премьер-министра. После короткого перерыва он вернулся к власти с ошеломляющей победой в 2012 году.



По словам премьера, за пятилетней срок пребывания во главе правительства "удалось развернуть экономику в сторону роста, и этот курс экономической политики будет продолжен". Он также отметил, что на новые преобразования будет выделено 17,8 миллиардов долларов.