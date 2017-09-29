"Триумф моли"

В России в четверг в широкий прокат вышел фильм "Крым" Алексея Пиманова, рассказывающий любовную историю двух молодых людей на фоне событий весны 2014 года, закончившихся аннексией полуострова. Для российского кинематографа это далеко не первый опыт создания полнометражного художественного кино по мотивам важных с пропагандистской точки зрения исторических событий, однако после просмотра "Крыма" невысокое качество фильма отмечают даже патриотически настроенные комментаторы.

"Крыму", конечно, сложно было бороться за внимание публики на фоне перепетий, сопровождающих выход на экраны "Матильды" Алексея Учителя. Поэтому промоутеры картины воспользовались "административным ресурсом": накануне премьеры из разных регионов России стали поступать сообщения о том, что местные чиновники просят директоров школ обеспечить организованный просмотр "Крыма" школьниками, а шеф-редактор "Кинопоиска" Елизавета Сурганова заявила о взломе десятков тысяч аккаунтов пользователей сайта, после которого "рейтинг ожидания" фильма взлетел до небес (сейчас администраторы уже устранили последствия взлома и рейтинг вернулся к своему естественному и крайне низкому уровню).

Лиза Сурганова:

В общем, по итогам истории с фильмом "Крым". Размах там, конечно, ого-го - некто, очень желавший повысить рейтинг ожидания у фильма, взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей КиноПоиска и поставил за них "Крыму" отметку "жду". Сегодня утром у фильма было 70 тысяч отметок об ожидании и рейтинг 62%. Сейчас, когда мы удалили все скомпрометированные отметки, их осталось 17 тысяч, а общий рейтинг упал до 21%.

Так что nice try. Но лучше бы такие усилия на качество фильмов тратили.

P.S. Ну и это всем нам напоминание, что даже хорошие сложные пароли надо иногда менять и не использовать их в нескольких местах. Так что пойду поменяю пароль)

Но и это еще не все: внимательные пользователи интернета заметили, что на некоторые сеансы фильма в Москве проданы все билеты в первые несколько рядов, в то время, как остальная часть зала остается абсолютно свободной. Вот, например, как выглядела карта мест на одном из утренних сеансов в пятницу в московском мультиплексе "Метрополис" (на остальные запланированные на этот день 16 (!) сеансов "Крыма" в этом же кинотеатре до сих пор продано всего несколько билетов)

​Единственным исключением, пожалуй, стал сам Крым – так, в симферопольском кинотеатре "Спартак" практически все билеты на вечерние сеансы фильма в грядущие выходные раскуплены, не было недостатка в зрителях и на премьере. Правда, понравился "Крым" далеко не всем сторонникам его присоединения к России – актеров ругают за плохую игру, сценарий – за ходульность и множество неточностей.

Среди рецензий на "Крым", написанных профессиональными критиками, самую большую популярность в социальных сетях снискал текст, опубликованный в журнале Maxim. Из него же можно составить приблизительное впечатление о сюжете картины:

Фильм начинается с того, что у Крыма всегда получалось лучше всего, — с пейзажей. И с одинокой украинской девы, которая, восседая на макушке горы, приобщается к величию Крыма изо всех фибр своей души. Украинскую журналистку, кстати, изображает уроженка Новосибирска Евгения Лапова. Актриса еще и носит титул «Краса России — 2009», и это замечательно, ведь кого попало сажать на макушку Крыма — это не по-коммунистически, пустая трата патриотизма.

Тут же, на макушке, она знакомится с молодым мускулистым красавцем, актером Романом Курцыным. Он отставной спецназовец из Севастополя, который обрел новую мирную жизнь, преподавая физкультуру в школе, а на макушку горы поднимается, чтобы ловить одиноких комсомолок и насильно рассказывать им об истории Крыма и Феодоры. Очень правильный товарищ, у которого и машина отечественная, и родиться он успел в СССР (сам признается!), разве только мобильник у него непонятно какой буржуазной системы... Но у героя должны быть какие-то крохотные недостаточки, иначе это не герой, а полубог.

В горах молодые попадают под прицельный обстрел Купидона, после чего истекают гормонами и влюбляются. Далее они рассекают вдоль и поперек Крыма на живописных яхтах, по ухоженным дорогам на джипе и гнездуют в теплых ламповых отелях. Судя по кино, всюду житуха столь сочная и красивая, что даже непонятно, чем так плохо жилось крымчанам под украинским гнетом. Тут авторы фильма допустили, конечно, идеологический промах. Посмотрим, расстреляют ли кого-нибудь из них в назидание.

Далее кино переносит нас в киевскую зиму 2014 года, где на центральной площади несчетные сутки кряду митингуют молодые хипстеры, а наша дева-журналистка помогает им фасовать коктейли Молотова по бутылкам. Что, конечно, совсем не по душе ее бойфренду, ибо он видит, как этими коктейлями сжигают его коллег-спецназовцев, стоящих на страже мира и правопорядка. Всюду хаос, бардак и даже немного кровищи. «Майдан» режиссеру и актерам определенно удался, но его будет немного.

Революционный матрос влюбляется в монархистку из института благородных девиц

С этого момента наша история берет верное и безошибочное направление по стопам советского кино, где революционный матрос влюбляется в монархистку из института благородных девиц, им идеологически не по пути, и родители против таких раскладов, но деваться некуда: кругом же война, времени нет, чтобы срочно найти кого-то другого, чтобы влюбиться и потрахаться. Приходится любить то, что есть.

Дальнейшее в подробностях описывать не будем, у нас и так перерасход букв в этом месяце. Все же заметим, что революционный накал и нагнетание страстей выходят что надо, на славу любому агитпропу! Хотя некоторые сюжетные повороты даже опытного зрителя введут в ступор. Например, в середине картины на сцену выходит враждебная секта украинских диверсантов, которая вот уже много лет таилась в крымском подполье, маскируясь под работников гламурного прибрежного кафе.

А вот фрагмент рецензии Марии Кувшиновой на "Афише", в которой она сравнивает фильм Пиманова с памятником автомату Калашникова, установленным недавно в Москве и вызвавшим бурные эмоции у пользователей социальных сетей:

Наивная, вынесенная из прошлого века вера в пропагандистские возможности кинематографа продолжает жить в умах старшего поколения. Автор идеи «Крыма» Сергей Шойгу и режиссер Алексей Пиманов — крупный телевизионный функционер, начальник телеканала «Звезда», создатель программы «Человек и закон», вероятно, действительно думают, что достаточно создать кинематографический аналог памятника Калашникову, распределить его на 1500 экранов, рекомендовать к просмотру в вузах и военных частях — и официальная российская версия событий весны 2014 года утвердится навсегда. … Однако единственной причиной появления этого фильма кажется вовсе не идеология, а имеющийся у Пиманова ресурс — денежный и организационный (в картине снимался реальный спецназ и задействована настоящая военная техника — впрочем, не в таком количестве, чтобы считать проект промороликом Министерства обороны). «Мне нужно связаться с руководством», — говорит украинский полковник. «А смысл?» — с сочувственной ухмылкой отвечает «вежливый человек». И этим упоением от собственных возможностей, от своего доминирования проникнут весь фильм. Мысль создателей прозрачна: Украина — глупая баба, Россия — мужик с большим пистолетом. Война — это очень плохо, поэтому слабый должен сдаться без боя. Крым присоединили, потому что могли, режиссер Пиманов снял фильм, потому что мог. Режиссер с другими взглядами на события Крымской весны, как известно, будет двадцать лет сидеть в Сибири за поджог двери, в совершении которого он так и не признался. Сила в силе, брат, — как-то так.

Сергей Беседин:

ТРИУМФ МОЛИ, ИЛИ СКАЗАНИЕ ОБ ОТВАЖНОМ САНЬКЕ И МЕРЗКОМ МЫКОЛЕ

В кинотеатре в самом центре города, на 1200 мест я был один. Ну что ж, по крайней мере, никто не хрустел чипсами под ухом. Я сел и приготовился посмотреть, на что ушло 400 миллионов народных денег в разгар кризиса.

Пошли титры и радостная, романтическая музыка. Вообще музыка играет в этом фильме большую роль. Когда зреет заговор бандеровцев, она становится тревожной и мрачной. Когда их побеждают, бравурной и триумфаторской. Так сказать, аудиоподсказки для дебилов. Всплыл наглый титр «Министерство обороны Российской Федерации». Да-да, именно так, не Министерство культуры. Кстати, почему оно называется Министерством обороны, если последние 70 лет мы только на всех нападаем? Ну, оставим эту загадку для потомков.

Итак. Житель Севастополя Саня знакомится на крымском утесе с красавицей Алёной, журналисткой из Киева, приехавшей снимать документальное кино об истории Крыма. Следует несколько диалогов, написанных, видимо, восьмиклассником-дауном. Вообще диалоги в этом фильме - отдельное чудо:

- Тебя как зовут?

- Алена!

- Как шоколадку, что ли?

***

- Да ладно!

- Фигадно!

***

-

Пока у нас в Севастополе спокойно. Но скоро придут бандеровцы и будут делать из нас украинцев!

А когда Саня показывает Алёне достопримечательности Крыма, он почему-то начинает говорить отрывками из Википедии. Саня - бывший морпех, ныне физрук в школе. Уже через десять минут знакомства Алена, девушка нетяжелого поведения, прыгает к нему в джип и начинает целоваться, а ещё через полчаса у физрука случайно обнаруживается роскошный белый катер, на котором герои и катаются по Черному морю. На этом часть-ромком заканчивается. Вообще Пиманову удалось невероятное. Смешать сразу все жанры и получить на выходе довольно-таки тошнотворный винегрет.

Часть вторая. Зима. Мрачная музыка. Майдан. Ромком оборачивается хоррором. Человек в шерстяной балаклаве играет на пианино прямо на улице. Несчастный и затюканный Беркут отступает под напором озверевших бандеровцев. Саня за каким-то чертом тоже оказывается на майдане и встречает Алёну. Тут выясняется, что они по разные стороны баррикад. Она за майдан, он против. Тут же Алена знакомит Саню с сотником Мыколой, чернявым, небритым и больше похожим на арабского террориста. Его задача в фильме - смотреть волком и ненавидеть русских. Толпа идёт в наступление, Саня решает валить обратно в Крым.

Несчастный и затюканный Беркут отступает под напором озверевших бандеровцев

Эпизод третий, загадочный. Где-то в Черкасской области колонну из пассажирских автобусов, следующих в Крым, посреди чистого поля опять останавливают вездесущие бандеровцы. Зачем-то поджигают автобусы и вытаскивают оттуда пассажиров. С криками «Шо, не поважаете бандеривцив?» и карикатурным акцентом избивают всех пассажиров резиновыми дубинками и прикладами. Друга Сани, который пытается заснять это на видео, убивают ножом. Самому Сане удаётся скрыться и бог весть как, наверно, пешком, добраться до Крыма.

Эпизод четвёртый. Больной, хромой, несчастный, в гипсе и на костыле, Саня лежит в больнице. К нему приезжает Алена.

- Ты чего приехала? - спрашивает Саня угрюмо. Вообще по фактуре он очень похож на Тимура Батрудинова без чувства юмора. Алена вспыхивает и убегает. Потом они все же мирятся и идут обедать к родителям Сани. Родители - знатные ватники. Отец, полковник, весь фильм ходит только в камуфляже. Похоже, в этом камуфляже он даже моется и спит. Родители рассуждают о том, как тяжко придётся, если в Симферополь нагрянут майданутые. Это, по большому счёту, главное слово в фильме. Его с наслаждением и на разные лады склоняют по ходу пьесы раз двадцать. Алена, наконец, соображает, что ей тут не место и едет назад на вокзал. Но рейсы отменены, потому что из Херсона пришёл поезд с бандеровцами (???), которые будут сражаться с местными. Правда, проводник сообщает, что бандеровцы по дороге струсили и выкинули в кювет все оружие.

Эпизод пятый. Саня опознаёт нескольких засланцев с Майдана, которые шныряют по городу и планируют теракты и войну. Все плохие парни в чёрных костюмах и бабочках. В противовес хорошим в растянутых свитерах. Но в городе есть своё русское подполье, которое не допустит беспредела! С этого момента это уже просто комедия нуар, вызывающая дикий хохот. Картонные диалоги становятся совсем ходульными, а стилистика напоминает «Коричневую пуговку» и другие старые шедевры о шпионах.

Эпизод шестой. Ключевой. Над Крымом летят десятки вертолётов спасать Русский Мiръ. К причалу подходит корабль, из чрева которого один за другим выкатываются БТР-ы. Саня счастливо хохочет. Алена плачет. Пиманов или очень наивный человек или очень простой - этим фильмом он наделал делов для своего патрона ещё на одну Гаагу. Такие пустяки, как «народный референдум», в кино просто забыты - уже не до формальностей. Заодно Пиманов стибрил кусочек Аксёнова, «Острова Крым». Украинский лётчик на истребителе отказывается стрелять по садящемуся на Бальбек грузовому военному самолёту с десантом, подобно полковнику Черноку в знаменитом романе.

Устали? Надоело? Терпите! Скоро конец.

Эпизод седьмой. Алена расстается с Саней, пьёт водку из графина и рыдает. Саня находит ее и отводит куда-то в отель. Опять мирятся. Секс с ещё плачущей Алёной. Ну тут символика и образность окончательно зашкаливает. Сам того не понимая, Пиманов ввёл сцену изнасилования Украины Россией, да ещё и предложил - внимание! - насильнику посочувствовать. Что-то новенькое в виктимологии, согласитесь. Да и вообще жанр фильма можно кратко описать двумя словами - крокодиловы слезы.

Эпизод восьмой. Отвратительный Мыкола пытается захватить комплекс С-300 у отца Сани, шантажируя тем, что убьёт сына, и пытается направить ракеты на Бальбек.

Полковник (в ужасе). Что вы делаете? Вы же (украинцы!) так развяжете войну.

Мыкола (мрачно). Ну кто-то же должен ее начать!

Честно - первый раз в жизни видел фильм, где все настолько перевёрнуто с ног на голову.

Конечно, гада Мыколу обезвреживают, Саню освобождают. Хэппи-энд. Единственное, что странная Алена все же обижается и уходит от Сани. Ну вот такие они смешные, украинцы, сердятся бог знает на что!

Финальные титры. Песня Наргиз. Оба зрителя выходят из кинотеатра.

Пы.сы. И дайте мне с полки пирожок, это даже не "Триумф воли", это тяжко глядеть.

Дмитрий Колезев (znak.com):

Алена, не в силах справиться с внутренним конфликтом, в стельку напивается в гостиничном ресторане. Саня волочет ее пьяненькую в номер, она называет его «оккупантом». Тут лучше всего раскрывается главная метафора фильма: Саня — это Россия, а Алена — это Украина. Она как бы и упирается, и делает вид, что не хочет, и что-то строит из себя, что-то лепечет про свободу, но на самом деле — любит его. Сане, может быть, даже следует слегка, совсем чуть-чуть, применить силу, чтобы поставить Алену на место. Но это для ее же блага, потом стерпится-слюбится. В конечном счете постельная сцена, то есть единение двух стран, неизбежна. Саня входит в Алену в гостиничном номере, а Россия входит в Крым.

Итак, отбросив разговор о художественных особенностях фильмах, рассмотрим фильм как агитационное высказывание. Зададим два логических вопроса.

Первый. Чем, согласно фильму, все-таки объясняется ввод «вежливых людей» в Крым? Никакой очевидной угрозы для крымчан нет, по сюжету даже бандеровцы сюда ехать испугались. Есть вроде бы «группы диверсантов», планирующих теракты. Но при этом никаких терактов на самом деле не произошло. И еще нужно разобраться: кто диверсанты? Чернявенькие бандеровцы, сидящие в каком-то подполье на территории своей страны? Или российские спецназовцы, проводящие операцию по их уничтожению фактически на территории другого государства?

Саня входит в Алену в гостиничном номере, а Россия входит в Крым

Второй вопрос. Как быть с присягой? Нам объясняют, что «Беркут» сражался с людьми на Майдане, так как его бойцы давали присягу и выполняли приказ. И это трактовано как правильное. В то же время, когда российские войска появляются в Крыму, украинские военные нарушают присягу и отдают им контроль за командными пунктами. И хотя мы понимаем, что сделано это вынужденно, и некоторые терзания украинцев по этому поводу показаны с уважением (а фильм заканчивается посвящением русским и украинским военным, которые не стали стрелять друг в друга), вопрос остается: почему в одном случае благом оказывается соблюдение присяги, а в другом — ее нарушение?

Может быть, ответов на эти вопросы и не стоит ждать от фильма. Может быть, это не попытка объяснить присоединение Крыма (да и вряд ли целевой аудитории фильма так уж нужно что-то здесь объяснять). Может быть, это просто большой рекламный ролик российской армии, которая в «Крыме» действительно выглядит непобедимой, профессиональной, почти безупречной.

В целом «Крым» — не худшее, что случалось с российским кинематографом за последние годы. Да, актеры играют довольно плохо, и операторская работа с монтажом натужные. Полно штампов. Многие диалоги неловкие. Но на дневном сеансе в кино были люди, и в смешных местах они посмеивались, а в драматичных — замирали, переставая хрустеть попкорном. Один мужчина даже поднимал руки вверх и кричал «ура!», когда показывали российскую военную технику. Но потом этот зритель начал ругаться матом, и я понял, что он просто пьян.

На сайтах сторонников "Новороссии" и "Русской весны" Алексея Пиманова, который сейчас руководит телеканалом Миноороны "Звезда", не только критикуют, но и обвиняют в плагиате – как, например, крымская писательница Диана Кади:

Алексей Пиманов дискредитировал Русскую весну

Сегодня с утра я посмотрела фильм и ещё больше убедилась в том, что я права, что есть совпадения, поэтому однозначно буду подавать иск. По моему мнению, Алексей Пиманов дискредитировал Русскую весну, все события, которые происходили в 2014 году. Там он показывает, что российская армия чуть ли не в полном составе оккупировала Крым. Слишком много танков, тысячи военных. Это версия украинской пропаганды. Такое впечатление, что он не только государственные деньги освоил, российские, но и отработал украинский заказ. О качестве фильма я могу судить только как обыватель — пусть люди пойдут, посмотрят его и выскажут своё мнение. Но, на мой взгляд, сцены очень затянуты и скучны. Они украли мою идею, мою книгу, но испохабили ее до неприличия.

Илья Бунин:

Фильм "Крым" - невероятно конченый! Он плох и как кино, и как заказуха. Я конечно подозревал, что будет днище, но чтобы настолько... Ух... Бом-бом у меня. Даже любовная линия, которая нужна была здесь только для прикрытия и та оказалась неимоверно бездарно прописана. Это даже не фильм, это выдержка того дерьма, которым кормит народ современное российское телевидение.

Есть, впрочем, и положительные отзывы:

Вадим По:

Посмотрели фильм "Крым". Слушайте, а мне понравился. Нет, не супер-пупер шедевр, нет... Но неплохое, весьма неплохое кино! Признаться, ожидал чуть больше исторических фактов. В общем, вполне рекомендую к просмотру, можно и дома "под пиво", ибо, хотя красивые виды там присутствуют, но это не самоцель.

Ксения Солнечная:

Очень интересный, позволяет нам не забывать новейшую историю Крыма. Актеры молодцы, по спецэффектам на самом деле тоже все норм, использование военной техники и авиации конечно, было отличным ходом.

Лара Кузьмина:

Посмотрела фильм Крым, наревелась, напереживалсь. Низкий поклон всем жителям Крыма. Отстояли остров от бандеровцев.

Фильм очень понравился, видовые съемки потрясающие. Какой все-таки красивый Крым.

Впрочем, ругательных отзывов на порядок больше – причем, как уже было сказано, далеко не только из "либерального лагеря":

Galina Gavrilenko:

Могло получиться круто, если бы сценаристы немнооооожко пошевелили мозгами, отказались от концепции "наш пострел везде поспел" и ввели несколько центральных персонажей. Санины похождения в одно жало убивают реалистичность наглухо.

Актеры… они вообще не играют, даже не пытаются. Массовка реально в разы сильней старалась.

Работа с очевидцами событий видна, вот тут правда пытались, сцены общего плана и впрямь неплохие и во многом соответствуют моим личным ощущениям, есть очень характерные реплики второстепенных персонажей, но как только в кадр попадают главные действующие лица, все становится очень грустно.

С учетом всего сказанного повторю - я ожидала худшего, но сиропа и соплей оказалось в разы меньше ожидаемого. Посмотреть разик можно, но без особого восторга.

Андрей Кочкун:

Посмотрел я этот фильм Крым. Такого шлака я уже давно не видел. Лучше бы не ходил. Низкопробная агитка. Это то же самое как Киселевщину или Соловбевщину по зомбоящику смотреть, только это еще большее днище

Фильм "Крым" обошелся создателям в 7 миллионов долларов, значительная часть из которых была выделена из бюджета. Как вернуть хотя бы малую толику этих средств при пустых залах и десятках сеансов в день – неясно, хотя вряд ли перед Пимановым или его коллегами стоит такая задача. Еще одна беда пришла для авторов картины "откуда не ждали": незадолго до премьеры выяснилось, что "Крым", судя по всему, не будут показывать в Белоруссии, хотя трейлеры фильма здесь крутили перед сеансами на протяжении довольно долгого времени (это вызвало протесты Украины, которая даже направила в МИД беларуси ноту в связи с рекламой картины в белорусских кинотеатрах). Сейчас белорусские прокатчики говорят, что и не собирались показывать картину Пиманова, а трейлер "Крыма" якобы был намертво "прикреплен" к другому российскому фильму. Зато, по словам режиссера, "Крым" покажут в Китае: правда, дату релиза Алексей Пиманов назвать затруднился.