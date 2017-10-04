Колбаса Сечина уничтожена, ЕУ превратился в НИИ

Доброе утро!

Президент США Дональд Трамп посетил разрушенный ураганом остров Пуэрто-Рико. Гуманитарная помощь, хоть и с опозданием, но прибывает на эту зависимую от США территорию. Проблемой остается ее распределение: остров частично обесточен, мобильная связь работает плохо. Трамп одним махом решил эту проблему.

Сегодня президент США поедет в Лас-Вегас. Особых новостей о расследовании крупнейшего в истории США массового убийства нет: никто не может понять, зачем состоятельный пожилой человек это сделал (хотя Трамп уже назвал его больным). Про регулирование владением оружия Трамп говорить отказался, но можно пока изучить, как в США его покупают (спойлер: легко).

Новый посол США в России Джон Хантсман вручил Путину верительные грамоты, Путин предложил менять российско-американские отношения в сторону “предсказуемых и взаимовыгодных”. Посмотрим, что скажет сегодня комитет Сената США по разведке, оглашая предварительные итоги расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы. (Google уже удалил RT из подборки Google Preferred на YouTube).

МИД России в лице Сергея Лаврова, во всяком случае, ведет себя предсказуемо: Лавров сказал в интервью арабской международной газете Asharq Al-Awsat, что США “науськивают” террористов в Сирии на стратегически важные для Дамаска объекты. Кого он понимает под террористами, Лавров не пояснил. Зато террористическая группировка “ИГ” обнародовала видео с двумя попавшими к ней в плен россиянами. Минобороны РФ говорит, что никто в плен в Сирии не попадал, хотя люди, показанные на видео, действительно существуют.

Путин сегодня принимает в Кремле президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Речь пойдет об отсрочках по кредиту, платить Венесуэле нечем.

Внутри страны президент России продолжает “озеленять” губернаторский состав: уволен пятый с конца сентября руководитель региона, глава Дагестана Рамазан Абудулатипов. Его место займет лидер фракции “Единой России” в Госдуме Владимир Васильев, никак не связанный с регионом. На его депутатское место будут объявлены довыборы. В Дагестане, по данным “Кавказ.Реалии”, взрывают дома подозреваемых в нападении на полицейских. Васильев, выходец из МВД, с этим предположительно разберется.

Суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым принес только одну новость: колбасу из “корзинки Сечина” уничтожили по решению суда как скоропортящуюся. Как происходило уничтожение, посредством поедания или нет, не известно. Судьба вина и корзинки тоже туманна. Сегодня продолжится суд над бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых – ему тоже перед задержанием дарили вино. Но без колбасы.

Петербург готовится к 65-летию президента России. В штабе Навального, который намеревался провести в СПб митинг 7 октября (а теперь сидит), провели обыск, а главу штаба задержали по административному делу. Акцию памяти Анны Политковской (ее убили 7 октября) тоже не разрешили.

Докторские степени по истории, в количестве двух. Минобрнауки отказало в степени доктора исторических наук автору диссертации об армии генерала Власова Кириллу Александрову. Его обвиняют в апологии власовцев, помощник Виталия Милонова даже жаловался на Александрова в прокуратуру. С другой стороны, д.и.н. Мединского степени, похоже, не лишат: глава Минобрнауки считает, что он просто “представил свое видение”.

Европейские университеты, в количестве двух. ЕУ в Петербурге превратился в НИИ – лицензии этот постдипломный вуз лишили, на новую он пока только подает. ЦЕУ в Будапеште со сдержанным оптимизмом сообщает, что выполнил условия правительства Венгрии и надеется остаться в стране. Правительство Венгрии, правда, еще может затянуть подписание нужных договоренностей.

Лишенный гражданства Украины Михаил Саакашвили попросил политического убежища в Украине. МИД Украины потребовал от России отменить военный призыв в аннексированном Россией Крыму.

В Каталонии прошла всеобщая забастовка, король Испании назвал действия каталонских властей безответственными, а лидер Каталонии Карлес Пучдемон сказал, что независимость от Испании будет провозглашена в одностороннем порядке в течение ближайших дней.

Парламент Канады сегодня голосует за свой вариант “закона Магнитского” с санкциями против России, а Нобелевский комитет объявляет лауреата по химии.

Нобеля по физике присудили трем ученым за экспериментальное подтверждение существования гравитационных волн, предсказанных еще Эйнштейном. Здесь объяснялка.

По математике Нобелевскую премию не дают, поэтому с нее три ссылки и начнем:

Отрывок из книги Владимира Успенского “Апология математики”, посвященный квадратуре круга.

Две объяснялки о том, что люди бывают разные. Главный редактор журнала Всероссийского общества глухих “В едином строю” Виктор Паленный рассказывает о культуре глухих в США и в России, а здесь объясняется, что такое сородительство (это когда два ничем не обязанных друг другу человека воспитывают одного ребенка).

К столетию русской революции – еще одна глава из книги Михаила Зыгаря, в которой миллионеры Павел Рябушинский и Александр Гучков пытаются привлечь крупный бизнес к управлению государством.

Искренне ваши,

Семь-сорок