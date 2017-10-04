Андрею Косых на 4 месяца сократили срок по "делу 26 марта"

Участнику антикоррупционной акции 26 марта Андрею Косых сократили срок заключения с четырех лет до трех лет и восьми месяцев. Такое решение принял Московский городской суд, который признал смягчающим обстоятельством то, что Косых признал свою вину. Таким образом, как сообщает "Интерфакс", приговор Косых вступил в силу. В ближайшее время осужденного этапируют в колонию, где он будет отбывать наказание.

Андрей Косых, по версии следствия, во время акции протеста 26 марта в Москве ударил двух сотрудников полиции: одного по шлему, другого – в голову. Сам активист на суде попросил прощения и полицейских. Косых отметил, что он "был не в себе" из-за "жестких задержаний" и пытался защитить от полиции других участников антикоррупционной акции.

Помимо Андрея Косых, по "делу 26 марта" осуждены еще три человека: Юрий Кулий получил восемь месяцев колонии-поселения, Александра Шпакова приговорили к полутора годам лишения свободы, Станислава Зимовца – к двум с половиной годам. Приговоров по "делу 26 марта" ожидают Дмитрий Крепкин, Дмитрий Борисов и Алексей Политиков.