"ВКонтакте" отказалась рекламировать сообщество Transparency International

Администрация "ВКонтакте" отказалась размещать рекламу российского отделения антикоррупционной организации Transparency International, сославшись на то, что объявление "Мы против коррупции. Подпишись" не соответствует "общей рекламной политике, взглядам и убеждениям" администрации социальной сети.

Как сообщило издание TJournal, Transparency дважды пыталась разместить во "ВКонтакте" рекламу своего паблика, однако оба раза заявка была отклонена. В службе поддержки соцсети заявили, что это может быть связано с публикацией в сообществе антикоррупционной организации "спорной по своему содержанию информации".

Пресс-секретарь "ВКонтакте" Евгений Красников не смог объяснить, в чем именно заключалось несоответствие объявления Transparency International "общей рекламной политике, взглядам и убеждениям" администрации социальной сети. Он сослался на мнение модераторов и юристов, отметив, что "подробностей у него нет".

Transparency International занимается расследованием коррупции. TJournal отмечает, что в сообществе организации во "ВКонтакте" в основном публикуются новости о кадровых перестановках российских чиновников – центр следит за расходованием бюджетных средств. В 2015 году власти внесли российское отделение Transparency в реестр "иностранных агентов".