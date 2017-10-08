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Археология

Дорогие дневники. Эфир в 20:05

Проект "Прожито" как альтернативная история России. В эфире руководитель проекта Михаил Мельниченко и писатель Ольга Бешлей

Мы привыкли к тому, что есть "История Государства Российского". Проект "Прожито", основанный на десятках тысяч частных дневниковых записей, предлагает "историю человека российского". Почему частные дневники порой важнее, чем газеты и официальные хроники?

Гости программы - Михаил Мельниченко, автор идеи и руководитель проекта «Прожито», и журналист, писатель Ольга Бешлей. Эфир в 20:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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