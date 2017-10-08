Дорогие дневники. Эфир в 20:05

Мы привыкли к тому, что есть "История Государства Российского". Проект "Прожито", основанный на десятках тысяч частных дневниковых записей, предлагает "историю человека российского". Почему частные дневники порой важнее, чем газеты и официальные хроники?

Гости программы - Михаил Мельниченко, автор идеи и руководитель проекта «Прожито», и журналист, писатель Ольга Бешлей. Эфир в 20:05.

