Дорогие дневники. Эфир в 20:05

Проект "Прожито" как альтернативная история России. В эфире руководитель проекта Михаил Мельниченко и писатель Ольга Бешлей
Мы привыкли к тому, что есть "История Государства Российского". Проект "Прожито", основанный на десятках тысяч частных дневниковых записей, предлагает "историю человека российского". Почему частные дневники порой важнее, чем газеты и официальные хроники?
Гости программы - Михаил Мельниченко, автор идеи и руководитель проекта «Прожито», и журналист, писатель Ольга Бешлей. Эфир в 20:05.
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