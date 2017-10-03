Главой Дагестана назначен руководитель фракции "Единой России"

Президент России Владимир Путин во вторник назначил руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Владимира Васильева главой Дагестана. Он также подписал официальный указ об отставке с этого поста Рамазана Абдулатипова. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Сам Абдулатипов объявил, что уходит в отставку еще 27 сентября. Он заявил, что основная причина – его возраст.

В конце сентября свои посты покинули главы Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей и Дагестана. СМИ ранее сообщали, что Кремль в ближайшее время намерен сменить глав около 10 регионов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя серию отставок губернаторов, назвал ее "ожидаемым и востребованным процессом". Новые главы регионов, по словам Пескова, "молодые широкопрофильные специалисты".