Одну из задержанных на Манежной площади увезли на "скорой"

В Москве полицейские избили двух несовершеннолетних, задержанных в воскресенье на Манежной площади. Одну девочку увезли на машине "скорой помощи". Об этом со ссылкой на муниципального депутата района "Аэропорт" Анну Щербаченко сообщил блогер Денис Стяжкин.

По данным "ОВД-Инфо", всего на Манежной площади в центре Москвы были задержаны девять человек. Они стояли без плакатов и каких-либо агитационных материалов. Полицейские не объяснили причину своих действий. Задержанных доставили в ОВД "Аэропорт".

Накануне в десятках городов России прошли акции с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального и допустить его к участию в выборах президента в 2018 году. По всей стране были задержаны около 300 человек. Большинство из них уже на свободе.

8 октября в социальных сетях стали появляться призывы к бессрочной акции протеста на Манежной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Активистов призывают приносить с собой палатки, теплую одежду и еду.

​