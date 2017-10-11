СМИ: разговор Сечина и Улюкаева обнародован по решению Путина

Расшифровка разговора главы "Роснефти" Игоря Сечина и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева была обнародована в суде после поддержки этого решения президентом России Владимиром Путиным или даже по его приказу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника. После этого разговора Улюкаев был задержан в офисе "Роснефти" по подозрению в вымогательстве взятки.

Ранее Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" публикацию прокуратурой стенограммы его беседы с Улюкаевым, так как, по словам главы "Роснефти", в ней есть сведения, содержащие гостайну.

Расшифровка разговора Сечина и Улюкаева перед задержанием 14 ноября была обнародована в суде 5 сентября. Согласно ей, Сечин передал бывшему министру сумку, в которой, по версии следствия, находились деньги, и корзинку с колбасой. Информацию о передаче сумки и корзинки в суде подтвердил водитель Улюкаева. Во время задержания бывший министр заявил, что в сумке, которую он получил от Сечина, находится вино.

По версии следствия, Улюкаев вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам экс-министр отвергает обвинения. Он утверждает, что его задержание – это провокация со стороны главы "Роснефти" Игоря Сечина и ФСБ. В настоящее время Улюкаев находится под домашним арестом.