При обыске у Улюкаева нашли 500 тысяч долларов и золотые слитки

В Замоскворецком суде Москвы, где продолжается рассмотрение дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвинение зачитало протокол обысков, проведенных у подсудимого.

В кабинете бывшего министра обнаружили план графика сделки по отчуждению "Роснефти", а также письмо главы компании Игоря Сечина к вице-премьеру Игорю Шувалову о готовящейся сделке. Об этом сообщает "Новая газета". В сейфе нашли 250 тысяч долларов наличными и другую валюту. Помимо этого там были золотые слитки и коллекцию золотых монет "История денежного обращения России". Среди них была монета стоимостью в 25 тысяч рублей и весом более трех килограмм. При обыске были обнаружены несколько наручных часов и ювелирные украшения. Дома у бывшего министра изъяли компьютер и карты памяти, а также 300 тысяч долларов. Кроме того, следствие отчиталось, что на вкладах Улюкаева хранилось более двух миллионов долларов в различных валютах.

В четверг прокуроры закончили представлять письменные материалы дела. Следующее заседание состоится 12 октября.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года. По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам экс-министр отвергает обвинения. Он утверждает, что его задержание – это провокация со стороны главы "Роснефти" Игоря Сечина и ФСБ. В настоящее время Улюкаев находится под домашним арестом.