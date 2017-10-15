В Кирове прошла акция протеста обманутых дольщиков

Сегодня в Кирове прошел пикет "обманутых дольщиков". Акция состоялась возле здания городской администрации и была согласована с властями. В ней участвовало более пятидесяти человек, пострадавших от участия в долевом строительстве. В частности, в результате недобросовестности компании "ТехКомсервис", владельцы таунхаусов в микрорайоне Новое Сергеево, остались и без квартир, и без денег. Заведено уголовное дело, руководители фирмы-застройщика обвиняются в злоупотреблении полномочиями и растрате 8 миллионов рублей. А жителей недавно построенного многоэтажного здания по улице Щорса, власти грозят выселить, а дом снести, так как документы на недвижимость оказались неправильно оформленными.

Ныне в реестре "обманутых дольщиков" в Кирове около 200 человек, но на в действительности их намного больше. Как заявили участники акции протеста, в Кировской области в числе пострадавших более тысячи человек, в целом по России – около трех миллионов. Все попытки граждан попасть на прием к губернатору Кировской области Игорю Васильеву оказались безуспешными. Недавно дети "обманутых дольщиков" из микрорайона Новое Сергеево записали видеобращение к Путину.

Протестующие возле кировской мэрии держали в руках плакаты: "Возможности для мошенников создало государство, а виноватыми делает дольщиков!", "Губернатор Игорь Васильев, останови грабеж!", "Путин, помоги! Региональные власти бездействуют!". Это уже пятая акция протеста обманутых дольщиков в Кирове за последние несколько месяцев.