Суд в Краснодаре оставил под арестом украинца Павла Гриба до января

Октябрьский районный суд Краснодара продлил арест украинцу Павлу Грибу до января следующего года. Об этом сообщил его отец Игорь Гриб.

19-летний гражданин Украины Павел Гриб был задержан на территории Белоруссии в конце августа. Сейчас он находится в СИЗО Краснодара. Его подозревают в терроризме.

24 августа Павел Гриб выехал из Украины в белорусский город Гомель на встречу с девушкой из Сочи, с которой до этого общался в социальных сетях. В конце августа его отец сообщил, что сотрудники ФСБ России выманили блогера в Белоруссию под видом встречи с девушкой и там задержали. 7 сентября стало известно, что пропавший блогер находится в краснодарском СИЗО.

Министерство иностранных дел Украины потребовало от Минска объяснений по поводу обстоятельств задержания Гриба на белорусской территории. Киев призывал Москву освободить блогера.

По словам адвоката задержанного, Павел Гриб по состоянию здоровья не может находиться под стражей. У него хроническое заболевание — синдром портальной гипертензии. Задержанному требуется постоянное наблюдение у врача, но российские власти отказались пускать к нему украинских медиков. Адвокат отметил, что все ходатайства о предоставлении лекарств российский суд отклонил.