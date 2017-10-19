Верховная Рада Украины приняла медицинскую реформу

Верховная Рада Украины намерена рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности и внести изменения в избирательное законодательство в соответствии с требованиями протестующих, собравшихся возле здания парламента и добивающихся пресечения коррупции. Тысячи демонстрантов из оппозиционных политических партий собрались перед Радой за последние дни и планируют провести еще один крупный митинг 19 октября, чтобы потребовать от президента Петра Порошенко принять антикоррупционные реформы или уйти в отставку.

В четверг Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". За него проголосовали 240 депутатов при 226 минимально необходимых.

Как сообщает Украинская служба Радио Свобода/Радио Свободная Европа, во второй половине дня будет рассмотрен вопрос о депутатской неприкосновеннсости, после чего будут внесены изменения в избирательный закон.

Несмотря на призывы обеих сторон к мирным протестам, в Киеве произошли столкновения полиции с протестующими, развернувшими палатки возле парламента. По меньшей мере 10 человек были арестованы 18 октября, поскольку полиция использовала слезоточивый газ против толпы, сообщают украинские СМИ.

В центре Киева, около здания Верховной Рады в четверг продолжается начавшаяся 17 октября акция "Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу". Главные требования демонстрантов - отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

В палаточном городке на и площади Конституции у здания парламента, окруженного двойным кольцом полицейских и нацгвардейцев, пока все спокойно, сообщает корреспондент Радио Свобода в Киеве. Около полутысячи активистов ожидают голосования в Раде двух законопроектов – об изменении избирательного законодательства и о снятии неприкосновенности с народных избранников. Один из законопроектов накануне внес в Раду президент Украины Петр Порошенко, и он предполагает лишение иммунитета депутатов следующего состава парламента с 2020 года. Протестующие требуют снять неприкосновенность - не позже весны 2018-го - такое предложение зафиксировано в документе, подготовленном инициаторами акции.

Как заявляют в Раде, скорее всего, будет принято решение о направлении двух законопроектов о неприкосновенности в Конституционный суд Украины, который даст заключение об их соответствии Основному закону. И только после положительного вывода КС их смогут вынести на голосование.

Выполнение еще одного требование протестующих - о создании антикоррупционного суда - зависит от главы государства, поскольку сейчас, как подчеркивают депутаты-организаторы акции протеста, только он может внести в Раду соотвествующий законопроект. Однако, по словам представителя президента в ВР Ирины Луценко, Петр Порошенко и его фракция "настроены на то, что закон об антикоррупционном суде будет принят до конца текущего года после его согласования в Венецианской комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы".

Лидеры акции протеста, тем временем, заявляют, что в случае негативного голосования депутатов по выдвинутым требованиям активисты никого не выпустят из здания Верховной Рады.