Следующий саммит НАТО пройдет в Брюсселе летом 2018 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 20 октября, что следующий саммит НАТО пройдет 11–12 июля 2018 года в новой штаб-квартире в Брюсселе. Столтенберг подчеркнул, что саммит призван упрочить связи между Европой и Северной Америкой, что является фундаментом союзнических отношений. Генеральный секретарь НАТО заявил о самом значительном усилении обороноспособности союза "при жизни нынешнего поколения".

В мае 2017 года президент США Дональд Трамп упрекнул лидеров стран НАТО в том, что они вносят недостаточно финансовых средств в развитие союза. По словам президента, это приводит к тому, что американским налогоплательщикам приходится нести непомерную долю расходов на содержание союза.

Объявление даты следующего саммита Североатлантического союза пришлось на время, когда на Западе со всё возрастающей обеспокоенностью следят за ростом российских амбиций в гибридных и электронных методах ведения войны. НАТО в последние месяцы дислоцировал около четырех тысяч солдат в странах Балтии и Польше. Наращивание военных сил на восточном фланге союза стало ответом союзников на угрозы со стороны России, особенно в свете аннексии Кремлем полуострова Крым в 2014 году. По словам Столтенберга, многонациональные боевые группировки на восточном фланге НАТО ныне полностью боеспособны, ведется также наращивание военного присутствия в Черноморском регионе.

На июльском саммите 2018 года члены НАТО обсудят также вопросы борьбы с терроризмом.