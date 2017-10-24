Верховный суд пересмотрит дело Пичугина после вердикта ЕСПЧ

Верховный суд России 8 ноября пересмотрит дело бывшего руководителя службы внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного по обвинению в организации убийств. На сайте суда сообщается, что такое решение связано с постановлением, которое вынес Европейский суд по правам человека.
Пичугин жаловался на несоблюдение принципа презумпции невиновности и нарушения во время расследования. Летом этого года суд в Страсбурге присудил ему компенсацию в 15 тысяч евро, а защита осужденного потребовала рассмотреть его дело повторно.
Алексей Пичугин с 2007 года отбывает пожизненное наказание в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области по обвинению в организации нескольких убийств. Бывший сотрудник ЮКОСа неоднократно заявлял о своей невиновности, а также о том, что следствие пыталось склонить его к ложным показаниям против руководства нефтяной компании.
Суд не удовлетворил ни одно из прошений Пичугина о помиловании. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.
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