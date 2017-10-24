В Сербии назвали "недружественными" высказывания помощника госсекретаря

Министр обороны Сербии Александр Вулин назвал "недружелюбным" высказывание высокопоставленного американского дипломата, заявившего, что балансирование Белграда между Москвой и Западом является "неустойчивой политикой".

В заявлении, распространенном поздно вечером 23 октября, Вулин сказал, что высказывания заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Брайана Йи представляют собой "самое большое давление, которое публично оказывается на Сербию".

По его словам, "это не заявление, сделанное другом или человеком, уважающим Сербию, нашу политику и наше право принимать наши собственные решения". Министр известен своей пророссийской позицией. Он добавил, что Сербия будет выбирать свой курс независимо от того, чего хотят великие державы. Ранее, выступая на Сербском экономическом саммите в Белграде, Йи сказал, что страны, желающие присоединиться к ЕС, "должны очень четко продемонстрировать это желание". "Вы не можете сидеть на двух стульях одновременно, особенно, если они находятся так далеко друг от друга", – сказал он.

Главный сербский переговорщик о вступлении в ЕС Таня Мишевич 24 октября предположила, что заявление Йи было "вырвано из контекста". Мишевич сказала, что дипломат США понимает решимость Сербии стать членом Европейского союза, добавив, что Сербия "имеет четкую внешнеполитическую стратегическую ориентацию".

24 октября в Белграде Йи провел переговоры с премьер-министром Сербии Анной Брнобабич. В этот день он должен встретиться с президентом Александром Вучичем.

Сербия официально стремится к членству в ЕС. Вучич, бывший националист, стал сторонником евроинтеграции, стремясь одновременно поддерживать хорошие отношения с традиционной союзницей Россией. Москва при этом стремится заблокировать путь Сербии к возможному членству в НАТО.