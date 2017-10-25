"Никто не верит, что он упал с балкона"

В среду, 25 октября, стало известно о смерти московского гражданского активиста Алексея Строганова, много лет состоявшего в "Солидарности", участника и одного из организаторов массовых митингов 2011–12 годов. С 2010 года он был членом территориальной избирательной комиссии Красносельского района Москвы от "Яблока" с правом решающего голоса. Соратники Строганова утверждают, что его ударили по голове железной трубой, после чего он умер в больнице через два месяца. В полиции, проводившей доследственную проверку, признаков насильственной смерти не обнаружили. По версии правоохранительных органов, Строганов выпал с балкона второго этажа, где снимал квартиру.

Как выяснило Радио Свобода, Алексей Строганов умер в 20-й городской больнице еще 17 октября, однако сообщения о его смерти появились только сейчас. Глава "Солидарности" Илья Яшин написал, что на их активиста было совершено нападение: "Неизвестный ударил Строганова железной трубой по голове, Алексей два месяца был в коме, после чего скончался, уголовное дело не возбуждено". Полтора месяца назад неподалеку от московского штаба оппозиционера Алексея Навального напали на его главу Николая Ляскина, которого тоже ударили по голове железной трубой. Полиция нападавшего нашла, а позже заявила, что Ляскин, получивший сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, сам мог организовать на себя нападение. Оппозиционеры уверены, что эта ситуация похожа на "провокацию со стороны силовиков".

Близкие друзья погибшего 50-летнего Алексея Строганова говорят, что с первого дня навещали его в больнице и до последнего надеялись, что он сможет выжить. Они не верят в политический след нападения:

Соседи слышали разговоры наверху, а потом странный шлепок, еще подумали, что кто-то упал

– Мы живем в соседних домах и лет 12 близко дружили, – рассказывает Дмитрий Белолипецкий. – Как только я узнал, что Алексей в больнице, то поехал к нему, а потом в полицию, со мной все общались, подробно отвечали на вопросы, показывали документы... Все случилось 13 августа, Алексей со знакомыми отмечал День строителя. В последнее время он занимался ремонтами, у него был небольшой бизнес. Снимал двухкомнатную квартиру, вторую комнату сдавал своей знакомой.

В тот вечер он немного перебрал, и приятели пытались уложить его спать, в итоге он ушел в свою комнату. А в два часа ночи, когда они уходили из дома, то обнаружили его под балконом. Там асфальт, много деревьев, так на асфальте вмятина осталась. Алексей дышал. Сразу вызвали скорую, его увезли в реанимацию. Утром на месте были оперативники, все осмотрели, опросили соседей. Те подтвердили, что слышали разговоры наверху, а потом странный шлепок, еще подумали, что кто-то упал. Такие показания они дали в полиции. Утром все трое выпивавших с Алексеем были у него в больнице, потом их опрашивали в полиции. Полиция, я даже удивился, сделала все по максимуму; врачи, принимавшие Алексея в больнице, сделали заключение, что у него есть легкие телесные повреждения, но ни средних, ни тяжелых не было, оснований для возбуждения уголовного дела не нашлось. Да, у него были две гематомы: одна сама от лекарств сошла, вторую пришлось оперировать. Он потом несколько раз приходил в сознание, с ним можно было минут по пять разговаривать. Конечно, мы надеялись, что Леша пойдет на поправку.

По словам Дмитрия Белолипецкого, последний раз он был у друга за день до его смерти:

– Перед поездкой к нему я был в полиции, интересовался, есть ли подвижки по делу. Они, кстати, просили меня узнать, не стало ли ему лучше, чтобы можно было взять показания. Но врач сказал, что дело плохо и никаких показаний быть не может. "Понимаете, мы делали все что могли, два месяца его вытаскиваем, но ему стало хуже, сейчас он почти овощ", – услышал я от врача.

Дмитрий Белолипецкий говорит, что у него нет ощущения, что в полиции пытаются замять дело и не проводить расследование:

Если зашла речь о политике, то ему могли и настучать – Алексей был критически настроен к нынешней власти

– В полиции ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, которая даст четкий ответ, от чего появились гематомы на голове и какова причина смерти Алексея. Пока из всей собранной информации получается, что он мог выпасть со своего балкона на втором этаже. Следов драки тоже не было обнаружено. Алексей никогда и не был конфликтным человеком, представить, что он сам мог бы с кем-то подраться, вообще невозможно... Знаете, уровень агрессии в нашем обществе в последнее время очень высок, а если зашла речь о политике, то ему могли и "настучать". Алексей был критически настроен к нынешней власти, стоял, скажем так, не на государственных позициях. Я, кстати, его взгляды не разделял, мы часто спорили на эту тему, и я считал, что он стал жертвой политических иллюзий. Но никто и никогда своих взглядов другому не навязывал.

Друзья Алексея Строганова говорят, что он был очень доброжелательным и добродушным человеком, умным, инициативным и отзывчивым. Окончил экономический факультет Ленинградского университета, занимался бизнесом, правда, не всегда удачно – в итоге ему даже пришлось продать собственную квартиру и снимать жилье.

Если он знал, что у кого-то беда, то всегда звонил и старался словом и финансово поддержать любого

– С Алексеем мы познакомились в 2012 году, он тогда помогал тем, кто открывал и регистрировал политические партии. Он очень верил в то, что с помощью выборов можно что-то изменить, – говорит друг погибшего Максим Десятов. – Так продолжалось до 2015 года, когда он начал понимать, что изменить таким способом ничего не удастся. Продолжал помогать тем, кто обращался с вопросами по поводу политпартий, но активно уже перестал этим заниматься и попутно пытался продюсировать парочку музыкальных коллективов. Затем встал вопрос, на что все-таки жить? И тогда он занялся бригадами строителей, которые делали ремонты, а он им искал объекты.

От политической жизни он далеко не отходил, и так же продолжал помогать советами и своими связями тем, кто в этом нуждался. Мы с июля месяца с ним не контактировали, поскольку он сказал, что немного подустал и собирается ехать отдыхать. Я ему набирал где-то месяц назад, но телефон был постоянно отключен. Думал, что отдыхает до сих пор. От наших общих знакомых я узнал, что произошло. Человек он был совсем не конфликтный, очень порядочный и добрый. Если он знал, что у кого-то беда, то всегда звонил и старался словом и финансово поддержать любого. Зная, что у меня трудная финансовая ситуация, несколько раз находил мне подработку, чтобы хоть как-то помочь.

В московском отделении партии "Яблоко" Радио Свобода рассказали, что за последний месяц несколько раз пытались связаться со Строгановым, который на последних выборах входил в ТИК от партии с правом решающего голоса. "Летом он поменял номера телефонов, даже почту новую завел, – сообщили в "Яблоке". – Мы пытались в этом месяце ему дозвониться, но телефоны были отключены".

Дмитрий Заводов дружил с Алексеем Строгановым с детства. О том, что он попал в тяжелом состоянии в больницу, ему сообщила женщина-инвалид, которой Алексей помогал:

С этим делом надо разбираться, конечно, сам он упал или что-то другое случилось

– Она позвонила ему на мобильный, а трубку взял другой мужчина, она-то и подняла панику, – говорит Заводов. – Я в тот же день был в больнице, туда приехали мужики, с которыми он вечером праздновал День строителя, все были в шоке от случившегося, конечно же. Мне они сказали, что в тот вечер обсуждали в основном ремонты, они как раз объект закончили. С этим делом надо разбираться, конечно, сам он упал или что-то другое случилось.

Соратники погибшего Строганова по "Солидарности" называют его гибель не иначе как убийством. "На заседании совета депутатов Красносельского района в ближайшую субботу направим запрос с требованием начать расследование", – пообещал Илья Яшин.

– Никогда не поверю, что Алексей мог упасть с балкона. Он, когда выпивал, вообще был спокойней мухи и спать ложился через час, – говорит Максим Десятов. – Если полицейские занимались этим делом, то почему никто и ничего столько времени не знал? Пусть тогда выложат какие-то версии, проведенные экспертизы, степень опьянения и опросы соседей. Ничего они не выложат, и это знают все! Все покроется, как и всегда, "тайнами следствия", пока об этом все позабудут... С Ляскиным из штаба Навального они тоже дорасследовались до того, что он сам на себя покушение с трубой устроил! Никто, кто знал Лешу, не поверит в то, что он упал с балкона. Здесь 100% что-то не то...

25 октября утром стало известно еще об одном нападении на члена "Солидарности", произошло это в Санкт-Петербурге. Неизвестный распылил в лицо активисту движения Владимиру Шипицыну химическое вещество, несколько раз ударил его кастетом, повалил и стал бить ногами со словами: "В следующий раз будет хуже". После избиения нападавший сделал несколько фотографий Шипицына.