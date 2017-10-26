В Брюсселе открылось заседание Совета Россия – НАТО

Совет Россия – НАТО проведет в четверг третью встречу за этот год. В повестке дня будет обсуждение Украины и Афганистана.

Послы НАТО и российский посланник Александр Грушко соберутся в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе. В условиях напряженных отношений между Россией и Западом после аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины произошла серия потенциально опасных инцидентов и сближений между военными самолетами и кораблями России и НАТО. Совет Россия – НАТО – форум, призванный предотвратить эскалацию напряженности, – последний раз встречался в июле.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании 26 октября основное внимание будет уделено конфликтам на Украине и в Афганистане, а также путям снижения риска столкновений и аварий во время военных учений. Чешский генерал Петр Павел, который является главой Военного комитета НАТО, заявил 25 октября, что Афганистан будет важной темой в ходе встречи, потому что в интересах как НАТО, так и России бороться с терроризмом.

Специальный представитель России в Афганистане Замир Кабулов заявил на прошлой неделе, что он обратится к Совету Россия – НАТО, чтобы объяснить российскую оценку нынешней ситуации в Афганистане, сообщает агентство "Интерфакс".