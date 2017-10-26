Нижегородского сторонника Навального оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде суд назначил активисту Эдуарду Чупрову штраф в 250 тысяч рублей из-за его участия в акции на месте несостоявшейся встрече с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом в четверг сообщил у себя в Фейсбуке правозащитник Станислав Дмитриевский.

Встреча Навального с жителями Нижнего Новгорода была запланирована на 29 сентября, но мерия города незадолго до начала акции запретила ее проводить. Сам оппозиционер и глава его предвыборной кампании Леонид Волков были задержаны и арестованы по обвинению в призывах к участию в несанкционированных акциях.

Несмотря на срыв встречи с Навальным его сторонники провели шествие в районе заявленной площадки для ее проведения. В результате полиция задержала нескольких участников акции, включая волонтерова штаба оппозиционера. Всего в несанкционированном митинге приняли участие около тысячи человек.