Собчак сместила Медведева в рейтинге недоверия россиян

Ксения Собчак сместила главу правительства Дмитрия Медведева в рейтинге недоверия россиян к политикам и общественным деятелям. Согласно результатам опроса "Левада-центра", Собчак не доверяют 16 процентов граждан России, Медведеву – 13 процентов. До выдвижения Собчак в кандидаты в президенты премьер-министру не доверяли 15 процентов респондентов.

"Левада-центр" проводил опрос с 20 по 24 октября, в нем участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет. На третьем месте в рейтинге недоверия оказался оппозиционер Алексей Навальный. Президент Владимир Путин занял 9 место, ему не доверяют 6 процентов граждан. В список также попали Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Михаил Прохоров и другие.

Собчак 18 октября официально объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. В качестве кандидата "против всех" телеведущая потребовала освободить политзаключенных, а также заявила, что Крым – украинский. За последнее высказывание в Госдуме потребовали привлечь Собчак к уголовной ответственности.

Фонд борьбы с коррупцией 2 марта опубликовал расследование "Он вам не Димон" об элитной недвижимости, которая, предположительно, принадлежит главе правительства России Дмитрию Медведеву. ФБК утверждает, что премьер-министр получил имущество незаконно.