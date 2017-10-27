Премьер Испании потребовал сместить с поста главу правительства Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой запросил у Сената полномочия для смещения с поста главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Рахой назвал происходящее в автономии "исключительной ситуацией".

Сегодня в Мадриде пройдёт собрание комиссии Сената Испании по вопросу введения прямого правления в Каталонии. Центральные власти планируют ввести в действие 155-ю статью Конституции, после чего в Каталонии в течение полугода пройдут досрочные выборы.

Накануне, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался объявить досрочные региональные выборы. По данным СМИ, в Мадриде были готовы отказаться от введения прямого правления в провинции в случае, если в регионе распустят парламент.​

Лидеры Каталонии считают, что референдум 1 октября предоставил региону мандат на независимость. По данным региональных властей, более 90 процентов участников голосования поддержали идею отделения от Испании. Однако Карлес Пучдемон решил отложить провозглашение независимости и призвал Мадрид к диалогу. Центральная власть объявила референдум незаконным и отказалась от переговоров. Тем не менее Пучдемона пригласили выступить в Сенате.

Референдум о независимости критикуют за то, что его проводили без соблюдения необходимых норм, а в самой Каталонии проходила только агитация за независимость и совсем не было кампании в поддержку единства Испании. Однако после референдума в регионе прошли многотысячные митинги как сторонников, так и противников независимости.