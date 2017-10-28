Конгресс интеллигенции требует от Кремля прекратить "травлю" оппозиции

Российский Конгресс интеллигенции потребовал от властей страны прекратить прекратить преследование оппозиции. Открытое письмо от имени правозащитников, журналистов и деятелей культуры в субботу опубликовала "Новая газета".

В обращении, приуроченном к грядущему дню памяти жертв политических репрессий 30 октября, подчеркивается, что начиная с 2012 года в России усилилось давление на инакомыслящих.

Вместо старых терминов "враг народа", "шпион", "вредитель" введены в оборот новые, мало чем отличающиеся от прежних – "иностранный агент", "нежелательная организация", "пятая колонна", – говорится в письме.

В качестве примеров "травли" политических оппонентов авторы обращения приводят убийство оппозиционера Бориса Немцова, покушение на журналистку Юлию Латынину, преследование Алексея Навального и судебный процесс над главой карельского "Мемориала" Юрием Дмитриевым.

Конгресс интеллигенции требует от властей способствовать формированию в стране сильной оппозиции, остановить кампанию против инакомыслящих в федеральных средствах массовой информации и прекратить судебные процессы, мотивированные политическими причинами.

Под текстом открытого обращения, в частности, подписались правозащитница Людмила Алексеева, публицист Андрей Пионтковский, режиссер Гарри Бардин, глава "Левада-центра" Лев Гудков и музыкант Андрей Макаревич.