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Конгресс интеллигенции требует от Кремля прекратить "травлю" оппозиции

Полиция блокирует оппозиционное шествие, архивное фото

Российский Конгресс интеллигенции потребовал от властей страны прекратить прекратить преследование оппозиции. Открытое письмо от имени правозащитников, журналистов и деятелей культуры в субботу опубликовала "Новая газета".

В обращении, приуроченном к грядущему дню памяти жертв политических репрессий 30 октября, подчеркивается, что начиная с 2012 года в России усилилось давление на инакомыслящих.

Вместо старых терминов "враг народа", "шпион", "вредитель" введены в оборот новые, мало чем отличающиеся от прежних – "иностранный агент", "нежелательная организация", "пятая колонна", – говорится в письме.

В качестве примеров "травли" политических оппонентов авторы обращения приводят убийство оппозиционера Бориса Немцова, покушение на журналистку Юлию Латынину, преследование Алексея Навального и судебный процесс над главой карельского "Мемориала" Юрием Дмитриевым.

Конгресс интеллигенции требует от властей способствовать формированию в стране сильной оппозиции, остановить кампанию против инакомыслящих в федеральных средствах массовой информации и прекратить судебные процессы, мотивированные политическими причинами.

Под текстом открытого обращения, в частности, подписались правозащитница Людмила Алексеева, публицист Андрей Пионтковский, режиссер Гарри Бардин, глава "Левада-центра" Лев Гудков и музыкант Андрей Макаревич.

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