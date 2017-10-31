Белый дом в паучьем плену и сбор биоматериала для боевых вирусов

Доброе утро!

В Белом доме отметили Хэллоуин.

На фоне домашнего ареста бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и его помощника Рика Гейтса паутина кажется особенно уместной. Манафорту и Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, они своей вины не признали, адвокаты бодро говорят, что доказательств нет, пресс-секретарь Белого дома говорит, что обвинения никак не связаны с кампанией Трампа, а сам Трамп (в твиттере) продолжает недоумевать, почему на предмет связей с Россией расследуют его кампанию, а не деятельность его соперницы Хиллари Клинтон. Обвинения действительно относятся к украинскому периоду в политтехнологическом творчестве Манафорта. Но экс-советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос признал вину в даче ложных показаний ФБР в ходе расследования российского вмешательства.

Сегодня комитет Сената США проведет очередные слушания касательно российского вмешательства – на этот раз свидетельствовать будут представители Facebook, Twitter и Google. Facebook передал в Конгресс доклад, в котором говорится, что в 2015–2016 годах с продуктами российской фабрики троллей ознакомились в общей сложности 126 млн американцев.

И если уж мы о большой политике, то Мадрид обвинил сепаратистское правительство Каталонии в мятеже и растрате, Пучдемон в компании пятерых (экс)министров уехал в Брюссель (где ему могут предоставить политическое убежище), там он – по слухам, которые передает Bloomberg, – собирается основать правительство в изгнании. Сегодня он выступит в Брюсселе. При этом партия Пучдемона заявила о готовности участвовать в выборах в Каталонии, намеченных на 21 декабря. До этого регион находится под прямым управлением Мадрида.

Переходим к убийствам и покушениям на них.

Близ Киева убита Амина Окуева , жена чеченца Адама Осмаева, которого в России обвиняли в подготовке покушения на Путина. Сам Осмаев ранен. 1 июня на супругов уже покушались, но тогда Окуева сумела выстрелить в киллера. Подробности и версии.

, жена чеченца Адама Осмаева, которого в России обвиняли в подготовке покушения на Путина. Сам Осмаев ранен. 1 июня на супругов уже покушались, но тогда Окуева сумела выстрелить в киллера. Подробности и версии. В России подростку, который пытался устроить стрельбу в школе в американском духе, предъявили обвинения в покушении на убийство и в хулиганстве.

В Норвегии суд приговорил 17-летнего россиянина, который принес самодельную бомбу к метро в центре Осло, к девяти месяцам тюрьмы.

И еще об убийствах, массовых. Россия отметила 80-летие Большого террора. Вот совместный материал “Мемориала” и Ъ к годовщине, вот неполная география расстрелов. 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, акции памяти прошли во многих городах. “Мемориал” к 30 октября обновил список российских политзаключенных – сейчас в него входят 117 человек. Путин в компании патриарха Кирилла открыл Стену скорби в Москве. Он сказал, что массовые репрессии в СССР невозможно оправдать “никакими высшими так называемыми благами народа”, что они были “жестоким ударом” и что “наш долг – не допустить забвения”. А про ГПУ – ОГПУ – НКВД – НКГБ – МГБ – КГБ ничего не сказал.

Зато он много о чем говорил на встрече с Советом по правам человека при нем самом (о нападении на Татьяну Фельгенгауэр, о деле Никиты Белых, о деле Кирилла Серебренникова и пр.), но людям особенно полюбился сюжет о биоматериале: кто-то его собирает, причем не кое-где, а “по всей стране, по разным этносам”, и не порой, а “целенаправленно и профессионально”. Пясть лягушки, глаз червяги, шерсть ушана, зуб дворняги, жало гада, клюв совенка, хвост и лапки ящеренка. Возможное объяснение внезапного интереса российского президента к ренессансной магии – в этом “расследовании” RT (оно, правда, июльское, но там говорится, что США, возможно, выводят специальных антироссийских боевых вирусов на основе российских биоматериалов).

Новости российской политики примерно в том же духе. Телерадиоведущая Екатерина Гордон готова выдвинуться в президенты России, чтобы бороться за права женщин и детей (подробнее – на сайте gordonzabab.ru), а партия ПАРНАС включила в свой список потенциальных кандидатов на пост российского президента Ксению Собчак (Явлинского и Навального туда тоже включили). Таким образом глава этой партии Михаил Касьянов предлагает российской оппозиции объединиться.

Новости Холокоста. В Литве изымают из продажи книги Руны Ванагайте, прославившейся работой об участии литовцев в массовых убийствах литовских евреев во время Второй мировой войны (подробности здесь), а Германия дебатирует, можно ли называть в честь Анны Франк скоростной поезд (ну если он будет курсировать по маршруту Амстердам–Освенцим, то почему бы нет).

Ужасы Голливуда. Скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна продолжается (англ.), но еще одной жертвой стал “Карточный домик” – шестой сезон сериала станет последним, потому что главного актера Кевина Спейси тоже обвинили в домогательствах. По словам актера Энтони Раппа, Спейси приставал к нему в 1986 году, когда Раппу было 14 лет. Спейси ничего такого не помнит, но извинился и заодно совершил каминг-аут. После чего весь интернет принялся объяснять ему разницу между гомосексуальностью и развращением малолетних.

Три ссылки начнем с интервью с Джоном Малковичем, которого пока, кажется, ни в чем не обвиняют:

Номинально оно о театре, но по сути вообще о жизни: “Возможно, что миром управляют слепые – но не те, которые не видят от природы, а те, которые отказываются видеть истинное положение вещей”.

Теперь о поездах. Красноголовик, собачник, ведьма, грызь – у всех этих слов есть железнодорожное значение. И даже у слов “медведь” и “Берлин”. Здесь словарь.

И литература. Фрагмент текста Кирилла Кобрина о Китае (или о внутреннем Китае, или вообще не о Китае – решайте сами).

Искренне ваши,

Семь-сорок