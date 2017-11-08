К двери штаба Навального в Самаре подбросили гильзу от патрона

В Самаре к двери предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального подкинули гильзу от охотничьего патрона. Об этом сообщили сами сотрудники штаба. Они предполагают, что таким образом их пытались запугать. "Просто обронить такую штуку сложно, особенно около нашего штаба", – считают сторонники Навального.

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Алексей Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Штабы оппозиционера действуют в 80 городах России. Сторонники оппозиционера по всей стране подвергаются давлению со стороны властей, а также угрозам и нападениям.