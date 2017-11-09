Собчак рассказала о своем отношении к антироссийским санкциям

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты России, " target="_blank">сказала в интервью телеканалу Си-эн-эн, что поддерживает антироссийские санкции в отношении руководства страны, но не те, от которых страдают простые россияне.В качестве примера она привела студентов, которые не могут получить американскую визу.

По мнению Собчак, именно Россия несёт ответственность за ухудшение международных отношений. Она вновь заявила, что российские власти нарушили международное право, с точки зрения которого Крым– это территория Украины.

Ксения Собчак 18 октября официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах. Она называет себя кандидатом "против всех". Впервые свою позицию по Крыму Собчак высказала на пресс-конференции 24 октября. Позже она предложила провести в аннексированном Крыму новый независимый референдум о статусе полуострова.Ряд депутатов призвали привлечь Собчак к уголовной ответственности за её высказывания по Крыму.

Соединенные Штаты с 23 августа приостановили выдачу россиянам неиммиграционных виз. В посольстве США заявили, что это решение связано с сокращением числа сотрудников американской дипломатической миссии в России. Ранее в июле Москва объявила о высылке из страны 755 американских дипломатических работников в ответ на ужесточение санкций в отношении России.