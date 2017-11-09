Apple предложила помочь ФБР открыть доступ к айфону нападавшего в Техасе

Компания Apple предложила помочь Федеральному бюро расследований США с разблокировкой айфона подозреваемого в массовом убийстве прихожан в церкви в Техасе. Apple не заявила напрямую, что предоставит спецслужбам доступ к содержимому телефона, но, как отмечает издание Engadget, компания впервые предложила ФБР сотрудничество.

Ранее в Федеральном бюро расследований признались, что не могут самостоятельно разблокировать телефон преступника. Спецслужбы пока не направили официальный запрос в Apple, но компания пообещала не затягивать с ответом ФБР. В феврале прошлого года компания отказалась выполнять решение суда, по которому от неё требовали разблокировать айфон нападавшего в Сан-Бернардино. Тогда представители Apple заявили, что стоят на защите персональных данных пользователей.

В воскресенье, 5 ноября, бывший военный открыл огонь по прихожанам баптистской церкви в Сазерленд-Спрингсе, штат Техас. 26 человек погибли, еще 20 были ранены. Келли открыл стрельбу в церкви вскоре после начала воскресного богослужения, на которое собрались многие жители поселка – всего в нем живёт около 400 человек.

При выходе из церкви по Девину Келли открыл огонь один из местных жителей, вооруженный винтовкой. Нападавший был ранен, но ему удалось покинуть место преступления на автомобиле. После короткой погони была обнаружена разбившаяся машина, в которой находилось тело нападавшего. Неизвестно, совершил ли он самоубийство или умер от ран, полученных во время перестрелки.