Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В Забайкалье при взрыве на полигоне погибли двое военнослужащих

Учения на российском полигоне, архивное фото

Двое военнослужащих погибли и еще пятеро получили ранения в результате взрыва на полигоне в Забайкальском крае, сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве заявили, что во время плановой расчистки полигона Цугол сдетонировал боеприпас. Погибшие – солдат-контрактник и офицер. Их имена не называются.

Инцидент расследует специальная комиссия Восточного военного округа.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG