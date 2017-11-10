В Забайкалье при взрыве на полигоне погибли двое военнослужащих

Двое военнослужащих погибли и еще пятеро получили ранения в результате взрыва на полигоне в Забайкальском крае, сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве заявили, что во время плановой расчистки полигона Цугол сдетонировал боеприпас. Погибшие – солдат-контрактник и офицер. Их имена не называются.

Инцидент расследует специальная комиссия Восточного военного округа.