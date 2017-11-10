В Забайкалье при взрыве на полигоне погибли двое военнослужащих

Двое военнослужащих погибли и еще пятеро получили ранения в результате взрыва на полигоне в Забайкальском крае, сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России.
В ведомстве заявили, что во время плановой расчистки полигона Цугол сдетонировал боеприпас. Погибшие – солдат-контрактник и офицер. Их имена не называются.
Инцидент расследует специальная комиссия Восточного военного округа.
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