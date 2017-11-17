Собчак в помощь?

В России продолжается рост цен, за 3 месяца обанкротилось более 3000 фирм. На кого работает экономический кризис? Есть ли у Путина или у кого-то из его оппонетов реальный план, как справиться с ростом цен, безработицей, обнищанием регионов? Можно ли это сделать, не меняя внешнюю политику?

Обсуждают глава партии "Гражданская инициатива", которая выдвигает в президенты Россию Ксению Собчак, доктор экономических наук, профессор Андрей Нечаев и географ, независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир в 19:05