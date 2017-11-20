В Калининграде сторонников Навального задержали и увезли в военкомат

В Калининграде задержаны руководитель и один из сотрудников местного штаба Алексея Навального. Как сообщается в группе сторонников оппозиционера в соцсети "ВКонтакте", Егора Чернюка и Олега Алексеева доставили в военкомат. При этом в задержании участвовали сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом.

По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", активистов собираются оштрафовать по обвинению в "неисполнении обязанностей по воинскому учету". Собеседник издания рассказал, что ранее Чернюку и Алексееву вручили повестки на 4 декабря.

В октябре нескольких сторонников Навального из Калининграда приговорили к обязательным работам. Их задержали перед началом несогласованной с властями акции в поддержку оппозиционера 6 октября.

Оппозиционер Алексей Навальный, несмотря на намерение властей не допустить его участия в президентских выборах 2018 года, планирует баллотироваться на них. Штабы политика открыты уже в 81 городе страны. Сторонники Навального регулярно сообщают о задержаниях, обысках в штабах, а также угрозах со стороны властей и прокремлевских активистов.