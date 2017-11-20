Саакашвили обвиняет власти Украины в депортации своих соратников

Бывший президент Грузии, лидер "Руха новых сил" ("РНС") Михаил Саакашвили заявил на пресс-конференции в понедельник в Киеве, что начальник Управления госохраны Украины Валерий Гелетей лично командовал операцией по депортации из страны четверых похищенных в украинской столице 17 ноября его соратников и друзей. По словам Саакашвили, их переправили на вертолетах из Киева в Одессу, затем отвезли в порт Черноморск и посадили на паром, на котором в воскресенье 19 ноября они прибыли в грузинский порт Поти.

Среди депортированных, в частности, журналист телеканала "Рустави 2" Томаз Шавшишвили и воевавший в Донбассе грузинский доброволец Вано Надирадзе.

Шавшишвили рассказал во время включения по Скайпу из Грузии, что 17 ноября к нему ворвались в киевскую квартиру спецназовцы СБУ, избили ногами, замотали скотчем глаза и увезли в аэропорт. По словам журналиста, у него есть аккредитация МИД Украины и он не нарушал никаких украинских законов, тем не менее представитель спецслужбы сообщил ему о запрете на въезд на Украину на три года.

По информации Службы безопасности Украины, за последние дни на родину принудительно вернули восемь граждан Грузии. Это решение принято СБУ, как заявляют в ведомстве, на основании материалов Государственной миграционной службы и Национальной полиции о том, что деятельность этих иностранцев противоречит интересам национальной безопасности Украины.

Между тем, Саакашвили убежден, что "безосновательная депортация из Украины в Грузию друзей и соратников", лишение его украинского гражданства, а также открытие уголовного дела против бывшего замгенпрокурора Украины Давида Сакварелидзе свидетельствуют об усилении политического давления украинских властей на лидеров и активистов "Руха новых сил".